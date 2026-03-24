HUK-Coburg: Autoversicherung wird auch 2026 teurer

München, 24. ⁠Mrz (Reuters) - Autofahrer in Deutschland müssen nach Auffassung des größten Kfz-Versicherers HUK-Coburg auch in diesem Jahr mit steigenden Beiträgen für ihre Haftpflicht- und Kasko-Policen rechnen. Zum Jahreswechsel habe der Marktführer die Prämien bei bestehenden Kfz-Policen um etwa acht Prozent angehoben, sagte der für die Sachversicherungs-Sparte zuständige Vorstand Jörg ‌Rheinländer am Dienstag in München. 2025 waren es zwölf Prozent. Die Kosten für Reparaturen und Ersatzteile stiegen derzeit um sieben Prozent. "Wir werden auch in diesem Bereich Preiserhöhungen ⁠sehen", sagte Rheinländer. ⁠Die HUK-Coburg hatte wie die gesamte Branche in der Kfz-Versicherung jahrelang rote Zahlen geschrieben.

Nach mehreren Preisschüben - seit 2023 um etwa 30 Prozent - ist die HUK in ihrer mit Abstand größten Sparte im abgelaufenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Schaden-Kosten-Quote habe sich auf 96,2 (2024: 101,7) Prozent verbessert, teilte der Rivale der Allianz mit. Quoten unter 100 ‌zeigen einen versicherungstechnischen Gewinn an. "Trotz Prämienerhöhungen (...) ist es uns ‌gelungen, weiter zu den günstigsten Anbietern im Markt zu zählen", sagte Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann. "Damit verdienen wir in unserem Kerngeschäft wieder Geld." Das solle auch 2026 so bleiben, weshalb Preiserhöhungen nötig seien, ⁠sagte Rheinländer. "Wir sind noch recht scharf am Wind." Die Kfz-Versicherer hätten 2025 auch Glück gehabt, ‌weil Hagel- und Hochwasserschäden stark unterdurchschnittlich waren.

2025 steigerte ⁠HUK-Coburg die Brutto-Beitragseinnahmen in der Kfz-Versicherungs-Sparte um 15 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Ende des Jahres waren bei dem Marktführer 14,5 Millionen Fahrzeuge versichert, knapp vier Prozent mehr als 2024. Heitmann sagte, er gehe davon aus, dass die ‌HUK-Coburg ihren Vorsprung auf die Konkurrenz kräftig ⁠ausgebaut habe.

Im Konzern kratzte die HUK-Coburg beim ⁠Gewinn vor Steuern mit 992 (541) Millionen Euro an der Milliardenschwelle und erreichte damit einen Rekordwert. Dazu trug auch das Kapitalanlageergebnis bei, das sich um mehr als ein Drittel verbesserte. Die HUK-Coburg habe dazu Aktien verkauft, die gut gelaufen seien, und die Rendite damit auf 2,7 von 2,1 Prozent geschraubt. Die gebuchten Beiträge wuchsen um zehn Prozent auf 10,99 Milliarden Euro und waren damit so hoch wie nie. "Es war das beste Geschäftsjahr in der Geschichte unserer Gruppe", sagte Heitmann. "Hier herrscht ein ganz kleines bisschen ⁠Euphorie." Auch 2026 sei gut angelaufen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)