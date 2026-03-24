IONOS: Das ist kein KI-Verlierer! Mit dieser Strategie werden 40 % EBITDA-Marge angepeilt!

IONOS bestätigte am Donnerstag den Ausblick auf 2026 mit einem Umsatzwachstum von 7 % sowie einer EBITDA-Marge von 37 bis 38 %. Mittelfristig ist es das Ziel die Umsatzsteigerung auf 10 % p.a. zu heben und die EBITDA-Marge auf 40 % zu verbessern. Die Basis dafür ist die KI-Strategie. Während der Markt davon ausgeht, dass IONOS disruptiert wird, zeigt sich das Management optimistisch und zündete ein Feuerwerk mit neuen KI-Produkten an. Diese sollen für einen steigenden Umsatz je Kunde sorgen!

Vom Hoster zum KI-Architekten Das Herzstück dieser Transformation ist das Ökosystem „Momentum“, eine modulare Architektur, die weit über einfache Chatbots hinausgeht. IONOS setzt konsequent auf „virtuelle Mitarbeiter“, die komplexe Geschäftsprozesse autonom übernehmen. Den Anfang macht der KI-Telefonsekretär, der bereits kurz nach dem Launch in Deutschland und den USA rund 3.300 Bestellungen verzeichnete. Dieses Tool ist jedoch nur der erste Baustein: Das Portfolio umfasst zudem den AI Frontdesk für die Multichannel-Kommunikation, ein Smart AI CRM, das Leads automatisch qualifiziert, und eine AI Presence Suite zur automatisierten Content-Erstellung. Der strategische Clou liegt in der Verknüpfung dieser Produkte über den AI Knowledge Hub. Da IONOS bereits die Webseiten und E-Mail-Daten der Kunden hostet, verfügen die KI-Agenten über eine einzigartige Datenbasis, um sofort einsatzfähig zu sein. CEO Achim Weiß macht deutlich, dass KI hier kein bloßes Gimmick ist: „Wir verkaufen Ergebnisse: mehr Kunden, geringere Kosten, schnellere Abläufe.“







Endlos Turbo Long 15,307 open end: Basiswert IONOS Group DJ6BUR Quelle: DZ BANK: Geld 24.03. 10:15:05, Brief 24.03. 10:15:05 0,97 EUR 0,98 EUR 0,00% Basiswertkurs: 24,850 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , -- Basispreis 15,307 EUR Knock-Out-Barriere 15,307 EUR Hebel 2,54x Abstand zum Basispreis in % 38,40% Abstand zum Knock-Out in % 38,40% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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