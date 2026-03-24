Iran-Krieg belastet Wirtschaft - Aber Industrie mit Sonderkonjunktur

Berlin, 24. Mrz (Reuters) - ⁠Der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs belastet die deutschen Dienstleister und beschert der Industrie zumindest vorübergehend eine Sonderkonjunktur. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft sank im März um 1,3 auf 51,9 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Damit hielt sich das an den Finanzmärkten ‌stark beachtete Barometer aber über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert.

Bei den Dienstleistern allein gab das Barometer um 2,3 auf 51,2 Punkte nach, weil die Neuaufträge ⁠als Folge von ⁠erhöhter Unsicherheit und steigendem Preisdruck schrumpften. In der Industrie läuft es dagegen so gut wie seit fast vier Jahren nicht mehr: Deren Barometer kletterte dank des dritten Auftragszuwachses in Folge um 0,8 Punkte auf 51,7 Zähler. "Manche zogen ihre Einkäufe auch aus Sorge vor möglichen Lieferunterbrechungen in den kommenden Monaten vor", erklärte S&P-Experte Phil Smith.

Allerdings könnte dieser Höhenflug schon bald wieder enden: Die ‌Geschäftserwartungen wurden zugleich nach unten korrigiert - "ein Zeichen dafür, dass ‌der Wachstumsschub wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein wird", sagte Smith. Der Druck auf die Lieferketten habe bereits zugenommen. Darüber hinaus meldeten die Hersteller die größte Kostensteigerung seit Ende 2022.

KOMMT EINE STAGFLATION?

Auch Banken-Ökonomen geben ⁠keine Entwarnung für die exportabhängige Industrie. "Ähnlich wie während des Handelskonflikts mit den USA vor einem Jahr ‌wurden Aufträge vorgezogen", sagte der Deutschland-Chefvolkswirt von Deutsche ⁠Bank Research, Robin Winkler. "Und die Materialkosten sind bereits so stark gestiegen wie zuletzt Ende 2022." Da das Verarbeitende Gewerbe im Schnitt energieintensiver produziert als die Dienstleister, kommt deren Aufwind auch für die Förderbank KfW etwas überraschend. Chefvolkswirt Dirk Schumacher zufolge deutet dies "auf ‌eine gewisse Robustheit des Aufschwungs hin". Dennoch seien ⁠die Konjunkturrisiken deutlich gestiegen. "Ein Verbleiben des Öl- ⁠und Gaspreises auf dem jetzigen Niveau wird den Aufschwung deutlich belasten und möglicherweise ernsthaft gefährden, abhängig vom weiteren Verlauf des Krieges", betonte Schumacher.

Israel und die USA greifen den Iran seit dem 28. Februar an. Das hat die Energiepreise deutlich nach oben getrieben. Das bremst auch die Wirtschaft in der Euro-Zone insgesamt. Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister zusammen sank im März zum Vormonat um 1,4 auf 50,5 Punkte. Fachleute hingegen hatten nur einen Rückgang auf 51,0 Zähler erwartet. Beim Blick auf die Daten "läuten die Alarmglocken für eine mögliche Stagflation", sagte ⁠Chefökonom Chris Williamson von S&P Global Market Intelligence angesichts der Gefahr einer wirtschaftlichen Stagnation bei steigenden Preisen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)