IRW-News: ACCESS Newswire: IXOPAY und Zip US stellen ein Unified Trust Layer-Framework vor, das Händlern dabei helfen soll, Risiken im Agentic Commerce zu reduzieren

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: IXOPAY und Zip US stellen ein Unified Trust Layer-Framework vor, das Händlern dabei helfen soll, Risiken im Agentic Commerce zu reduzieren

Offene, kooperative Initiative zur Identitätsfeststellung, Absichtswahrung und Messbarkeit von Vertrauen im KI-gesteuerten Handel

LEHI, UT UND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 24. März 2026 / IXOPAY, die globale Zahlungsinfrastrukturplattform der Enterprise-Klasse für das Zeitalter des Agentic Commerce, und Zip, das Unternehmen für digitale Finanzdienstleistungen, das innovative, menschenzentrierte Produkte anbietet, gaben heute eine gemeinsame Initiative zur Definition eines Unified Trust Layer bekannt - einem offenen Branchen-Framework, das darauf ausgelegt ist, neue Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen und Haftung im agenteninitiierten Handel und bei Zahlungen anzugehen.

Der Agentic Commerce führt zu einem strukturellen Wandel im Zahlungsverkehr. Die traditionelle Infrastruktur basierte auf einem Vier-Parteien-Risikomodell - Verbraucher, Händler, ausstellende Bank und akquirierende Bank - unter der Annahme, dass ein Mensch die Transaktion initiiert. Da KI-Agenten zunehmend autonom agieren, ist dieses Modell nicht mehr tragfähig. Zahlungssysteme wurden nicht dafür konzipiert, Identität, Absicht und Kontext auf maschinenüberprüfbare Weise konsistent zu bewahren, sodass Händler die Last der Authentifizierung tragen müssen, ohne von Betrugsfiltern, Sicherheitsprotokollen oder einer geteilten Haftung mit den Emittenten zu profitieren.

Da sich dieses Risiko nach unten verlagert, werden Händler mit vermehrten Rückbuchungen, erhöhten fälschlichen Ablehnungen aufgrund von Betrugssystemen, die legitime Agenten falsch klassifizieren, und einer verminderten Transparenz in Bezug auf Kundenbeziehungen konfrontiert sein, da Agenten als Vermittler fungieren. Branchenführer erkennen die Dringlichkeit: Laut einer aktuellen Accenture-Studie glauben 87 % der Chief Technology Officers und Leiter des Zahlungsverkehrs bei Finanzinstituten, dass Vertrauen das größte Hindernis für die Einführung agentischer Zahlungen sein wird, und 78 % erwarten, dass Betrugsfälle mit der zunehmenden Verbreitung des Agentic Commerce deutlich zunehmen werden.

Das Unified Trust Layer-Framework

Um diesem strukturellen Wandel direkt zu begegnen, entwickeln IXOPAY und Zip das Unified Trust Layer-Framework, eine offene Brancheninitiative, die Transparenz, Überprüfbarkeit und Interoperabilität in agentengesteuerte Transaktionen integriert und damit einen neuen Standard für Vertrauen im agentengesteuerten Handel setzt. Das Framework zielt darauf ab, Vertrauenssignale über Anbieter, Netzwerke und Protokolle hinweg zu aggregieren und zu orchestrieren, während die im Besitz der Händler befindlichen, übertragbaren Vertrauensartefakte erhalten bleiben.

Die Zahlungsinfrastruktur wurde nicht für autonome Akteure entwickelt, sagte Jill Willard, Chief Technology Officer bei IXOPAY. Wenn KI-Agenten Transaktionen initiieren, tragen die Händler weiterhin die Haftung, aber das System bewahrt Identität und Absicht nicht durchgängig auf eine rechtlich belastbare Weise. Bei IXOPAY betrachten wir Tokenisierung und Orchestrierung als programmierbare Vertrauensinfrastruktur, die Händlern Kontrolle, Portabilität und Überprüfbarkeit über fragmentierte Ökosysteme hinweg bietet. Bei dieser Initiative geht es darum, diese integrierte Grundlage auf den Agentic Commerce auszuweiten.

Traditionelle Betrugsmodelle stützen sich stark auf statische Anmeldedaten, sagte Rory Herriman, Chief Technology and Operations Officer bei Zip. Aber Agenten sind keine Menschen, und ihr Risiko zeigt sich nicht auf die gleiche Weise. Wir haben Millionen von Verbrauchern mit Zehntausenden von Händlern verbunden, indem wir Vertrauen anhand von Verhaltens- und Kontextsignalen aufbauen konnten. Da Maschinen nun beginnen, Transaktionen im Namen von Menschen durchzuführen, muss dieselbe Disziplin auf das Verhalten von Agenten angewendet werden. Bei diesem Framework geht es darum, Vertrauen in einem System messbar und erklärbar zu machen, das nie dafür konzipiert wurde.

Von der Zahlungsorchestrierung zur Vertrauensorchestrierung

In einer agentenbasierten Umgebung entwickelt sich die Orchestrierung vom Routing von Transaktionen hin zur Verwaltung tokenisierter Vertrauensbeziehungen über Protokolle und Anbieter hinweg. Das vorgeschlagene Unified Trust Layer konzentriert sich auf drei Funktionen:

- Agentenidentitätsvalidierung: Vereinheitlichung der Identitätsprüfung und der Verhaltensmuster über fragmentierte agentische Protokolle hinweg.

- Erfassung und Aufbewahrung von Absichten: Verknüpfung der ausdrücklichen menschlichen Zustimmung und des Transaktionskontexts zu einem unveränderlichen, wiederholbaren Datensatz.

- Kontextbezogene Vertrauenssignalisierung: Aggregation von Verhaltenssignalen der Agenten über Anbieter, Netzwerke und Protokolle hinweg, um fundierte Autorisierungsentscheidungen zu unterstützen und die Verteidigungsfähigkeit bei Streitfällen zu stärken.

Gemeinsam kombinieren IXOPAY und Zip eine händlergeführte, anbieterunabhängige Tokenisierung mit Verhaltensintelligenz in Echtzeit.

Offen und kooperativ

Das Unified Trust Layer ist ein offenes Framework, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. IXOPAY und Zip laden Händler, Netzwerke, Plattformen und Akteure des Ökosystems ein, mitzugestalten, wie Identität, Absicht und Vertrauen im Agentic Commerce funktionieren sollen.

Erfahren Sie mehr über das Framework und wie Sie daran teilnehmen können in unserem kommenden Webinar am 8. April 2026: https://www.ixopay.com/unified-trust.

Medienkontakt:

Tony Hynes

Verdis

tony@verdis.xyz

Über IXOPAY

IXOPAY ist eine globale Zahlungsinfrastrukturplattform für Unternehmen, die für das Zeitalter des Agentic Commerce entwickelt wurde und Händlern und Unternehmen KI-gestützte Intelligenz, Orchestrierung, fortschrittliche Tokenisierung und die Tools zur Verfügung stellt, die sie für jeden Schritt ihrer Zahlungsabwicklung benötigen. Von Routing und Compliance bis hin zu maßgeschneiderten Modulen und umfassender Orchestrierung bietet IXOPAY die Infrastruktur für schnellere Integrationen, höhere Genehmigungsraten und eine nahtlose globale Expansion. Weitere Informationen finden Sie unter www.ixopay.com.

Über Zip

Zip Co Limited ist ein digitales Finanzdienstleistungsunternehmen, das innovative und kundenorientierte Produkte anbietet. Zip ist in zwei Kernmärkten tätig - Australien und Neuseeland (ANZ) sowie den Vereinigten Staaten (USA) - und bietet Zugang zu POS-Krediten und digitalen Zahlungsdiensten, wodurch Millionen von Kunden mit seinem globalen Netzwerk aus Zehntausenden von Händlern verbunden werden.

Zip wurde 2013 in Australien gegründet und bietet faire, flexible und transparente Zahlungsoptionen, die Kunden dabei helfen, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, und Händlern dabei helfen, ihr Geschäft auszubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zip.co.

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QUELLE: IXOPAY

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