IRW-News: ACCESS Newswire: USPA Global und ESPN bauen ihre Zusammenarbeit mit Chris Fowler für die High-Goal-Polo-Meisterschaften 2026 aus

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: USPA Global und ESPN bauen ihre Zusammenarbeit mit Chris Fowler für die High-Goal-Polo-Meisterschaften 2026 aus

Die Finalspiele des USPA Gold Cup und der U.S. Open Polo Championship werden auf ESPN2 übertragen

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 24. März 2026 / Global Polo, die Unterhaltungssparte von USPA Global, setzt ihre historische Partnerschaft mit ESPN fort, um den Polosport zu präsentieren, der mittlerweile Millionen von Haushalten weltweit erreicht. Im Rahmen dieser wegweisenden Partnerschaft wird der legendäre ESPN-Kommentator Chris Fowler am 29. März zum ersten Mal das Finale des USPA Gold Cup® und am 26. April zum zweiten Mal das Finale der U.S. Open Polo Championship® im USPA National Polo Center in Palm Beach County, Florida, gemeinsam mit den erfahrenen Kommentatoren Kenny Rice und dem Polo Hall-of-Famer Adam Snow moderieren.

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Der legendäre ESPN-Kommentator Chris Fowler im USPA National Polo Center in Palm Beach County, Florida

Bildnachweis: Alex Pacheco

Ich hatte das Privileg, über einige der legendärsten Sportereignisse zu berichten, und was mich immer wieder zum Polosport zurückzieht, ist die einzigartige Partnerschaft zwischen Polospieler und Polo-Pony sowie die Geschwindigkeit und Intensität des Wettkampfs auf höchstem Niveau, sagte Fowler. Wenn ich sowohl den USPA Gold Cup als auch die U.S. Open Polo Championship moderiere, kann ich die Energie und Einzigartigkeit dieses wunderschönen Sports mit einem breiteren ESPN-Publikum teilen.

Es gibt nichts Schöneres, als diese Weltklasse-Athleten und ihre Pferde in einem so rasanten, strategischen Spiel antreten zu sehen, fügte Fowler hinzu.

Der USPA Gold Cup, der erstmals 1974 ausgetragen wurde, ist nach der U.S. Open Polo Championship, die erstmals 1904 stattfand, das zweitwichtigste Turnier im amerikanischen Polosport. Das diesjährige Turnier wird 10 Spitzenteams umfassen, die vom 4. bis 29. März auf höchstem sportlichem Niveau gegeneinander antreten. Die prestigeträchtige U.S. Open Polo Championship, die vom 1. bis 26. April ausgetragen wird, gilt weithin als Bühne für viele der besten Spieler und Pferde der Welt und ist nach wie vor eines der renommiertesten Poloturniere weltweit. Beide Turniere finden seit 2004 in Palm Beach County, Florida, direkt hintereinander statt. Ausgetragen werden diese hochkarätigen Polo-Turniere auf dem U.S. Polo Assn. Stadium Field One im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida.

Die Berichterstattung über das Finale des USPA Gold Cup Anfang April, gefolgt vom Finalspiel der U.S. Open Polo Championship im Mai, wird auf mehreren ESPN-Plattformen, darunter ESPN2, zu sehen sein. Die genauen Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

Unsere langjährige Partnerschaft mit ESPN trägt weiterhin dazu bei, den Polosport, die Marke U.S. Polo Assn. und die weltweite Dynamik, die dahintersteht, weiter zu stärken, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere globale Sportmarke U.S. Polo Assn. verwaltet. Die Rückkehr von Chris Fowler und seine verstärkte Präsenz als Moderator sowohl des USPA Gold Cup als auch der U.S. Open Polo Championship stärken die Dynamik und Sichtbarkeit dieser Weltklasse-Turniere für ein globales Publikum weiter.

Mit der Unterstützung von ESPN weckt der Polosport weiterhin das Interesse von Fans auf der ganzen Welt, fügte Prince hinzu.

Über die Live-Übertragung der Spiele hinaus zeigen die ESPN-Plattformen auch neue Folgen der zweimal preisgekrönten Sendung Breakaway: Presented by U.S. Polo Assn., die von Global Polo produziert wird. Zuschauer können auf dem YouTube-Kanal von Global Polo exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Spielerporträts und Höhepunkte der Meisterschaften verfolgen, darunter auch Sonderberichte im Zusammenhang mit den Übertragungen des USPA Gold Cup und der U.S. Open Polo Championship.

Die United States Polo Association freut sich sehr über das anhaltende Wachstum des Sports dank unserer Partnerschaft mit ESPN, sagte Stewart Armstrong, Chairman der United States Polo Association (USPA). Der USPA Gold Cup und die U.S. Open Polo Championship im USPA National Polo Center stehen für das höchste Wettbewerbsniveau während der amerikanischen Saison, und die durch ESPN gewonnene größere Aufmerksamkeit unterstreicht die Athletik, das Engagement und die Tradition, die unseren Sport auszeichnen.

Für aktuelle Informationen und wichtige Nachrichten melden Sie sich bitte unter globalpolo.com für den Polo Insider Newsletter an und besuchen Sie uspolo.org.

Über ESPN

ESPN, die weltweit führende Multiplattform-Marke für Sportunterhaltung, umfasst sieben US-Fernsehsender, die führende Sport-App, den Direktdienst ESPN+, führende soziale und digitale Plattformen, ESPN.com, ESPN Audio, Aktivitäten auf allen Kontinenten der Welt und vieles mehr.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global wird die U.S. Polo Assn. regelmäßig neben der NFL, PGA Tour und Formel 1 zu einem der führenden Sportlizenzgeber der Welt gezählt. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Über die United States Polo Association® (USPA)

Die United States Polo Association® wurde gegründet und besteht zu dem Zweck, den Polosport zu fördern, die Aktivitäten seiner Mitgliedsvereine und eingetragenen Mitgliedsspieler zu koordinieren, die Poloturniere, -wettkämpfe und -spiele zu veranstalten und zu beaufsichtigen, und die Regeln, Handicaps und Turnierbedingungen für diese Veranstaltungen bereitzustellen. Ihre übergreifenden Ziele sind die Verbesserung des Sports und die Förderung der Sicherheit und des Wohlergehens seiner Teilnehmer - der Spieler und der Pferde gleichermaßen. Die im Jahr 1890 gegründete USPA ist die größte freiwillige Sportorganisation Nordamerikas für den Polosport. Die USPA besteht gegenwärtig aus mehr als 200 Mitgliedsvereinen und über 5.000 eingetragenen Mitgliedsspielern. Sie vergibt und beaufsichtigt jährlich etwa 50 nationale Turniere, die von ihren Mitgliedsvereinen ausgetragen werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter uspolo.org.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Telefon +001.561.227.6994 - E-Mail: sstilson@uspagl.com

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

Telefon +001.954.673.1331 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Christine Calcagno - Sr. Publicist, ESPN Communications

Telefon +001.959.216.8036 - E-Mail: christine.b.calcagno@espn.com

QUELLE: USPA Global

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