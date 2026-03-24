IRW-News: Redwood AI Corp.: Redwood AI für Präsentation bei der BIO-Europe Spring 2026, Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt

IRW-PRESS: Redwood AI Corp.: Redwood AI für Präsentation bei der BIO-Europe Spring 2026, Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt

Vancouver, Kanada - 24. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine Präsentation bei der Fachkonferenz BIO-Europe Spring 2026 ausgewählt wurde. Die Einladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für das Unternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon (Portugal) stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt von Führungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteams großer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtige Branchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum für Zusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuer Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive Officer Louis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50 Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten. https://informaconnect.com/bioeurope-spring/agenda/4/#presenting-company-theatre-a_next-generation-drug-discovery-and-development-redwood-ai_09-50

Bei der Präsentation geht es vor allem um Reactosphere, Redwoods KI-gestützte Plattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellung kleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweite unterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung von entscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierte Evaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphase entwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinander verglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit, Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mit Labor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfung prädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte Redwood Unternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihres Entwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbare Risiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung, Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren.

Reactospheres Kernkompetenzen sind für branchenübergreifende Anwendungen konzipiert, bei denen chemische Analysen, Sicherheit und operative Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Neben der pharmazeutischen Forschung und Herstellung bietet die Plattform auch Anwendungsmöglichkeiten in der öffentlichen Sicherheit und in bestimmten verteidigungsrelevanten Bereichen, wie etwa bei der Bewertung chemischer Gefahren, der Analyse der Lieferkette für Vorläufersubstanzen sowie andere Arbeitsabläufe, bei denen KI-generierte chemische Daten benötigt werden, um zeitnahe und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Es freut uns sehr, dass wir ausgewählt wurden, im Rahmen der BIO-Europe Spring einen Vortrag zu halten. Bei dieser Veranstaltung kommen genau jene Branchenvertreter, Innovatoren und Entscheidungsträger zusammen, die aus unserer Sicht maßgeblich zu besseren chemiebasierten Ergebnissen beitragen. Wir freuen uns schon darauf, wenn wir den Teilnehmern darlegen können, wie Redwoods Plattform Unternehmen dabei unterstützt, Synthesestrategien möglicherweise schneller, systematischer und auf Grundlage besserer Daten aus der Praxis zu bewerten. So werden fundiertere Entwicklungsentscheidungen in Bereichen möglich, in denen wohl durchdachte Entscheidungen auf chemischer Basis die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen können, so Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Die BIO-Europe Spring 2026 wird von 23. bis 25. März 2026 auf dem Messegelände der Feira Internacional de Lisboa (FIL) in Lissabon in Portugal abgehalten. Anschließend findet von 31. März bis 1. April 2026 das digitale Matchmaking statt. Zur Veranstaltung werden mehr als 3.700 Führungskräfte und Innovatoren aus dem Bereich Life Sciences erwartet; über 20.000 Einzelgespräche zur Partnerfindung zwischen teilnehmenden Vertretern von knapp 2.000 Unternehmen aus mehr als 60 Ländern werden ermöglicht. Damit wird die Veranstaltung ihrem Image als bedeutender globaler Treffpunkt für die Biotechnologie- und Pharmabranche einmal mehr gerecht. https://informaconnect.com/bioeurope-spring/attendees

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI wurde konzipiert, um eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

Louis Dron

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

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