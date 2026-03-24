IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre zahlt 2,5 Millionen US-Dollar des Kredits von First Majestic zurück

IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre zahlt 2,5 Millionen US-Dollar des Kredits von First Majestic zurück

Vancouver, British Columbia, 24. März 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bis heute 2,5 Millionen US-Dollar des nicht revolvierenden, besicherten Darlehens (Darlehen) in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zwischen First Majestic Silver Corp. (First Majestic) und dem Unternehmen zurückgezahlt hat.

Einzelheiten zur ursprünglichen Bekanntgabe des Darlehens finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Mai 2024, Einzelheiten zur Verlängerung der Laufzeit mit einem neuen Fälligkeitstermin im Mai 2027 in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Juni 2025.

Alex Langer, President und CEO von Sierra Madre, erklärt: Wir sind stolz darauf, die vorzeitige Rückzahlung der Hälfte unserer Kreditfazilität bei First Majestic bekannt zu geben, die durch ein starkes Silber- und Goldpreisumfeld angetrieben wurde, was sich in einer Beschleunigung der Cash-Generierung aus La Guitarra widerspiegelt. Diese Rückzahlung erfolgt vorzeitig, und wir gehen davon aus, den Rest des Darlehens in den kommenden Monaten zurückzuzahlen.

Herr Langer fuhr fort: Wir blicken weiterhin erwartungsvoll auf die nächste Wachstumsphase, wobei die erste Stufe der Produktionserweiterung bei La Guitarra voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2026 in Betrieb gehen wird, was den Durchsatz gegenüber der aktuellen Auslastung von 500 Tonnen pro Tag (tpd) um mindestens 50 % steigern dürfte.

Sierra Madre geht davon aus, die Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 Mitte April 2026 bekannt zu geben.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Entwicklungsunternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration und Entwicklung der Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das +2.600 Hektar große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und eine bestehende historische Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Board of Directors von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

President, Chief Executive Officer und Director

Tel.: 778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis hinsichtlich Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine zur kommerziellen Produktion zu bringen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich eines größeren Risikos in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines größeren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

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Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

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