SPD forciert Spritpreis-Debatte mit Übergewinnsteuer und Preisdeckel

Berlin, 24. ⁠Mrz (Reuters) - SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil will auf EU-Ebene eine Übergewinnsteuer durchsetzen und zieht auch einen Preisdeckel an Tankstellen in Betracht. Das Thema Übergewinnsteuer werde am Freitag bei einem Treffen der EU-Finanzminister diskutiert, sagte der Vizekanzler und Finanzminister ‌am Dienstag in der Sendung "Ronzheimer" der Sender ProSieben/Sat1. Eine solche Steuer sei nur auf EU-Ebene umsetzbar, könne dann aber schnell kommen. "Wo die jetzt ⁠gerade Profite ⁠machen, die großen Konzerne, das Geld holen wir uns über die Übergewinne und verteilen es an die Bürgerinnen und Bürger zurück." Als weitere Möglichkeiten nannte er Preisgrenzen für Sprit: "Was ich vorschlage, ist, dass wir jetzt auch ähnlich wie zum Beispiel in Luxemburg Preisgrenzen setzen." In Luxemburg setzt ‌der Staat eine Höchstgrenze für die Spritpreise je ‌nach Marktlage.

Fraktionschef Matthias Miersch machte ebenfalls angesichts der gestiegenen Preise Druck in diese Richtung. Zwar habe die Regierung neue Regelungen für Preiserhöhungen an Tankstellen sowie eine ⁠Verschärfung des Kartellrechts auf den Weg gebracht. Letztlich könne das aber womöglich ‌nicht reichen. Ein Preisdeckel biete sich ⁠dabei an: "Ich glaube, das müssen wir diskutieren", sagte er vor einer Fraktionssitzung.

Klingbeil und die SPD stehen nach der erneuten Wahlschlappe in Rheinland-Pfalz unter Druck. Er hat deutlich gemacht, dass er zusammen mit Partei-Co-Chefin ‌Bärbel Bas die Sozialdemokraten weiter ⁠führen will, aber Tempo bei Reformen ⁠notwendig sei. Kern sei eine Einkommensteuerreform. "Für mich ist klar, dass jemand, der für 3000 Euro arbeiten geht und mehrere 100 Euro im Jahr entlastet wird", sagte Klingbeil. Dies müsse jedoch von Besserverdienenden gegenfinanziert werden. "Das heißt aber, dass Menschen, die hohe Einkommen haben, dass die den Teil dazu beitragen müssen, dass das finanziert werden kann." Man werde daher in "Verteilungsfragen reingehen". Das Ganze müsse in den nächsten Wochen auf den Weg ⁠gebracht werden.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)