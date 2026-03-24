Koalition bleibt beim Zeitplan für Reformen bis Sommer

Berlin, 24. Mrz (Reuters) - Die ⁠Regierungsfraktionen haben eine Forderung von CSU-Chef Markus Söder zurückgewiesen, die umfangreichen Reformen der Sozialsysteme und der Einkommensteuer bereits bis Pfingsten zu beschließen. Die Fraktionschefs von CDU/CSU und SPD, Jens Spahn und Matthias Miersch, sprachen sich für Reformen wie geplant bis zur Sommerpause aus und verwiesen auf die Reformkommissionen, die bis Ende Juni ihre Vorschläge vorlegen werden. Es würden jetzt mehrere Reformschritte kommen, ‌sagte Spahn mit Verweis auf die Vorschläge der Kommission für Gesundheit und Pflege, die Aufstellung des Haushalts 2027 und dann die Rentenreformkommission Ende Juni. Man werde den Weg "in die Sommerpause hinein" gehen. Dies war auch der bisherige ⁠Plan der schwarz-roten Koalition.

Bayerns ⁠Ministerpräsident Söder hatte aber im Magazin "Stern" auf Tempo gedrängt. "Am besten muss alles zwischen Ostern und Pfingsten passieren", sagte er. "Der Krieg im Nahen Osten und die veränderte Weltwirtschaft zwingen uns dazu, richtig Tempo zu machen." CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sagte dagegen auch, die Politik sollte entscheiden, sobald die Expertinnen und Experten jeweils ihre Vorschläge gemacht hätten. Er wollte wie SPD-Fraktionschef Matthias Miersch keine Stellung zu einzelnen in den Medien diskutierten Reformvorschlägen nehmen, weil dies zu früh sei. "Es läuft alles ‌vom Kurs her in die richtige Richtung", sagte er mit Blick auf ‌den Koalitionspartner SPD. Man dürfe nicht alles bereits im Vorfeld zerreden.

DIFFERENZEN ÜBER EINKOMMENSTEUER

In der Debatte über eine mögliche Einkommensteuerreform lehnten CSU-Chef Söder und Ifo-Chef Clemens Fuest eine Anhebung des Spitzensteuersatzes ab. "Den Spitzensteuersatz zu erhöhen, wäre ein Schlag ins Gesicht für die Leistungsträger ⁠im Mittelstand", sagte Söder dem "Stern" mit Verweis darauf, dass viele Mittelständler ihre Steuern in der Einkommensteuer zahlen. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann erinnerte ‌an den schwarz-roten Koalitionsvertrag, der Steuererhöhungen ausschließe. "Wenn man den Spitzensteuersatz ⁠erhöht, nimmt man negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum in Kauf, vor allem, weil man damit Unternehmen belastet, die als Personengesellschaften organisiert sind", sagte Ifo-Chef Fuest der "Rheinischen Post".

Allerdings wollte sich CDU/CSU-Fraktionschef Spahn nicht festlegen. "Eins ist doch klar, niemand in der Union bei CDU und CSU will Steuern erhöhen", sagte er nur. Es zähle ‌am Ende das Gesamtpaket. Die Menschen müssten mehr Geld im ⁠Portemonnaie haben, mit Blick auf die Sozialabgaben, aber ⁠auch die Steuerbelastung. SPD-Fraktionschef Miersch tat die Söder-Festlegung ab. "Wir kennen alle Markus Söder. ... Ich bin guten Mutes, dass er weiß, was der Sozialdemokratie wichtig ist", sagte er. "Wenn wir ein Ergebnis finden wollen, das werden wir sicherlich auch die hohen Einkommen in den Fokus nehmen müssen."

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann verteidigte wie Spahn und Miersch die ebenfalls angedachte Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen. Der Staat würde hier im Grunde nur etwas vorfinanzieren, weil durch den wirtschaftlichen Positiveffekt dann wieder mehr Steuereinnahmen zu erzielen seien. Die Regierung müsse am Ende ausgewogene Reformpakete präsentieren können, sagte Hoffmann. "Es wird nicht ohne Geburtsschmerzen gehen", fügte er mit Blick auf Einsparungen hinzu. Er schloss nicht aus, dass es ⁠dabei auch zu gemeinsamen Positionen von CSU und SPD in den Verhandlungen kommen könne - "den beiden S-Parteien".

(Bericht von Andreas Rinke, Markus Wacket; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)