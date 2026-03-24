Lumentum erreicht Allzeithoch – Analysten sehen weiter Potenzial

Die Lumentum-Aktie ist heute um acht Prozent gestiegen und hat dabei ein neues Allzeithoch von 783 Dollar erreicht. Viele Analysehäuser sehen weiteres Potenzial und haben ihre Kursziele mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Niveau angesetzt.

Börsenprofi Martin Goersch sieht ebenfalls viel Positives bei Lumentum – von gesicherten Großaufträgen, unter anderem von Nvidia, bis hin zu äußerst starken Umsatzprognosen. Weitere Informationen findest du in seinem Video.