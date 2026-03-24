Videoanalyse 24.03.2026

Lumentum erreicht Allzeithoch – Analysten sehen weiter Potenzial

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:

Die Lumentum-Aktie ist heute um acht Prozent gestiegen und hat dabei ein neues Allzeithoch von 783 Dollar erreicht. Viele Analysehäuser sehen weiteres Potenzial und haben ihre Kursziele mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Niveau angesetzt.

Börsenprofi Martin Goersch sieht ebenfalls viel Positives bei Lumentum – von gesicherten Großaufträgen, unter anderem von Nvidia, bis hin zu äußerst starken Umsatzprognosen. Weitere Informationen findest du in seinem Video.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LUMENTUM HOLDINGS

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 24.03.2026
SAP auf Talfahrt - Einstiegschance nutzen?heute, 14:47 Uhr · onvista
SAP auf Talfahrt - Einstiegschance nutzen?
Videoanalyse 24.03.2026
Ecolab setzt auf KI-Boom - nächste Übernahme geplantheute, 14:41 Uhr · onvista
Ecolab setzt auf KI-Boom - nächste Übernahme geplant
Märkte heute
SAP schwächelt, Lumentum mit KI-Fantasie, Ecolab im Fokusheute, 11:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 23.03.2026
Potenzielle Aufträge für Rheinmetallgestern, 15:29 Uhr · onvista
Potenzielle Aufträge für Rheinmetall
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?heute, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendenheute, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätgestern, 10:41 Uhr · onvista
Alle Premium-News