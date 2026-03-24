Miersch und Pistorius stärken Klingbeil nach Wahlschlappe den Rücken

Berlin, 24. ⁠Mrz (Reuters) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sich nach der Wahlschlappe in Rheinland-Pfalz hinter die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas gestellt und ein Ende der Personaldebatte gefordert. "Ich glaube schon, dass diese ‌Debatte jetzt ein Ende finden wird", sagte Miersch am Dienstag vor einer Sitzung der SPD-Fraktion in Berlin. Von ⁠einer ⁠Trennung von Partei- und Regierungsamt halte er nichts. "Damit, glaube ich, wird eher eine Unsicherheit geschaffen und kein Mehrgewinn." Es gehe darum, gerade "in diesen schwierigen Zeiten sozialdemokratische Handschrift auch zu prägen". Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), in Umfragen ‌der populärste Politiker Deutschlands, stellte sich hinter ‌die Parteiführung: "Ich sehe keine angeschlagenen Parteivorsitzenden", sagte er am Rande eines Besuchs in Singapur. "Es ist nicht ihre Niederlage, wenn ⁠überhaupt ist es eine Niederlage der SPD, und die müssen ‌wir gemeinsam aufarbeiten und klären, ⁠wie es weitergeht."

Juso-Chef Philipp Türmer hatte im "Spiegel" gesagt, die Funktionen in Partei und Regierung von Klingbeil als Finanz- und Bas als Arbeitsministerin passten nicht zusammen. "So ‌wie es jetzt ist, ⁠kann es nicht weitergehen."

Miersch sagte, ⁠in der Fraktionssitzung werde sicher offen über Inhalte und die Strategie diskutiert werden. Bei einem Treffen am Freitag mit Parteiführung, SPD-Ministerpräsidenten und Kommunalpolitikern solle dann vertieft über die Strategie diskutiert werden. Klingbeil selbst hatte gesagt, es gehe jetzt vor allem darum, die geplanten Reformen der Regierung schnell und konsequent umzusetzen.

(Bericht von: Markus Wacket; ⁠redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)