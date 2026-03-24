Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren

Grundsätzlich ist es schon eine gute Idee, im Sinne einer breiten Streuung von Chancen und Risiken in einen Gesamtmarkt zu investieren, sei es den deutschen, den der Eurozone, der USA oder gar der ganzen Welt. Die Sache hat aber einen Haken: Der Gesamtmarkt umfasst eben alles, auch Branchen, die kaum noch wachsen oder sogar massiv unter Druck stehen. Das bremst solche breit gefassten Investments aus, die weit besser laufen könnten, wenn sie nur die Aktien von Unternehmen enthalten, die in den sogenannten Megatrends agieren. Aber wie will man das bewerkstelligen?

Denn das klingt nach viel Aufwand. Die stärksten Branchen mit Megatrend-Charakter finden, dort die besten Unternehmen ermitteln, ein ausgewogenes Portfolio zusammenstellen, dieses sorgsam überwachen und anpassen … und dann auch noch stets auf der Suche nach neuen Chancen sein: Das würde tatsächlich einiges an Zeit und Expertise erfordern. Aber es gibt auch einen einfacheren Weg.

Denn Sie können all das auch mit einem einzigen Mausklick erledigen, indem Sie einen ETF ins Depot nehmen, der Ihnen all diese Aufgaben abnimmt: der WisdomTree Megatrends ETF. Dazu gleich mehr, zunächst: Was sind Megatrends überhaupt?

Megatrends bringen unsere Welt nachhaltig voran

Megatrends sind tiefgreifende Prozesse und Entwicklungen, die über einen langen Zeitraum anhalten und alle Bereiche der Gesellschaft erfassen, d.h. Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen. Beispiele für frühere Megatrends wären die industrielle Revolution, die Fotografie, die Veränderung der menschlichen Mobilität durch Automobil und Flugzeug, Radio und Fernsehen oder das Internet. All diese Entwicklungen haben massive Veränderungen im täglichen Leben bewirkt und erstreckten sich über viele Jahre, meist sogar über Jahrzehnte. Und daraus ließe sich ableiten:

Investiert man gezielt und auf mittel- und langfristiger Ebene in Unternehmen, die solche Megatrends anführen und vorantreiben, hätte man gegenüber einem ungezielten Investment, das einen kompletten Aktienmarkt abzubilden versucht, grundsätzlich bessere Renditechancen. Die folgende Grafik verdeutlicht, welchen Unterschied es ausmachen kann, wenn man sich als Anleger gezielt auf die aktuell stärksten Wachstumsbranchen konzentrieren würde:

Quelle: marketmaker pp4

Der Chart zeigt den marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 über den Zeitraum der letzten zwei Jahre. Wir sehen, dass der Index insgesamt gesehen gut zugelegt hat. Aber in dieser Grafik finden wir auch einzelne Unterindizes des S&P 500, in denen die Vertreter einzelner Branchen zusammengefasst sind. Und da lassen sich erhebliche Unterschiede erkennen: Einige Branchen laufen immens stark, andere hingegen wirken wie Klötze am Bein des Index. Letztere beim Investieren ausklammern zu wollen, wäre daher logisch. Sich auf die Branchen und Unternehmen zu konzentrieren, die die starken Trends, die Megatrends, anführen, ebenso.

Was sind die Megatrends von heute?

Was ließe sich heute als Megatrend ansehen? Beispielsweise der Trend zur Nutzung von KI, d.h. von künstlicher Intelligenz. Ebenso bedeutsam und mittel- und langfristig relevant wären auch die Entwicklungen in Bereichen wie Quantencomputer, Verteidigungssektor, erneuerbaren Energien oder Blockchain-Technologie. All diese großen Trends unter dem Dach eines ETFs zu vereinen, wäre eine erstrebenswert wirkende Lösung. Eine Lösung, die existiert, denn genau das tut der WisdomTree Megatrends ETF:

Der WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc.

Basisindex WisdomTree Global Megatrends Equity Index WKN A3EYCN ISIN IE0000902GT6 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management Irish Life Investment Managers Gesamtkostenquote (TER) 0,50 % p.a. ETF-Volumen per 18.03.2026 36,32 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 5. Dezember 2023 Zahl der Aktien-Positionen per 18.03.2026 724 Replikationsmethode physisch, vollreplizierend Dividendenbehandlung thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Fondswährung US-Dollar Sparplanfähig ja

Die Wachstumsbranchen mit dem größten Potenzial - in einem ETF vereint

Der WisdomTree Megatrends ETF bildet einen von WisdomTree zu diesem Zweck entwickelten Index nach, der ausschließlich Aktien von Unternehmen umfasst, die in Megatrends eine führende Rolle spielen und entsprechend starkes, mittel- und langfristiges Wachstumspotenzial erwarten lassen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Branchenverteilung innerhalb der im ETF enthaltenen, derzeit über 700 Aktien. Sie sehen: hier sind die Megatrends unserer Zeit ausgewogen vertreten.

Quelle: https://www.wisdomtree.eu/de-de/etfs/thematic/wmgt---wisdomtree-megatrends-ucits-etf---usd-acc

Dieser ETF wurde erst Ende 2023 neu aufgelegt, so dass er noch keine langfristige Performanceentwicklung vorweisen kann. Der im Folgenden gezeigte Vergleich zwischen der Kursentwicklung des WisdomTree Megatrends ETF, des US-Index S&P 500 und des europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 über ein Jahr deutet aber bereits klar an: Die Konzeption, sich auf Megatrends und damit auf die Branchen zu fokussieren, die das größte Potenzial aufweisen und da dann wiederum die stärksten Unternehmen aufzunehmen, spricht für sich.

Quelle: www.onvista.de

Wenn man sich überlegt, wie man heute dastünde, wenn man beispielsweise Microsoft oder Apple frühzeitig in den Achtzigerjahren gekauft und gehalten hätte oder früh in die Nvidia-Aktie eingestiegen wäre, wird klar: Die Strategie, ausgewogen und zugleich von der Index-Struktur her flexibel auf die großen Trends unserer Zeit zu setzen, ist eine ebenso logische wie lukrative Strategie für mittel- und längerfristig denkende Investoren!

* Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Wisdom Tree Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.