NASDAQ extrem volatil: So trade ich wilde Marktphasen live

Aufzeichnung des Webinars:

In diesem Video analysieren wir die aktuell extrem volatile Situation im Nasdaq und zeigen live, wie wir uns in einem nervösen Marktumfeld positionieren. Im Fokus stehen die Frage nach einem möglichen Turnaround Tuesday, wichtige Unterstützungszonen sowie die Einschätzung, ob eine Erholung nur kurzfristig ist oder der nächste Abverkauf droht. Dabei wird deutlich, wie stark Nachrichten, Marktstimmung und kurzfristige Struktur das Trading derzeit beeinflussen.

Außerdem geben wir einen ehrlichen Einblick in den Umgang mit schwierigen Phasen: von mehreren Verlusttrades in Folge bis hin zur bewussten Entscheidung, Risiko zu reduzieren und auf bessere Setups zu warten. Wir erklären, warum in hochvolatilen Märkten klassische enge Stops oft problematisch sind, weshalb Positionsgröße und Flexibilität entscheidend werden und wie wir durch aktives Rein- und Rauskalieren versuchen, Chancen zu nutzen, ohne das Risiko aus dem Blick zu verlieren.

Das Video ist damit nicht nur eine Marktanalyse, sondern auch eine praktische Lektion im Risikomanagement und in der Denkweise eines erfahrenen Traders. Wer verstehen will, wie man in schnellen, unruhigen Börsenphasen strukturiert bleibt, welche Fehler man vermeiden sollte und wie man mit Unsicherheit professionell umgeht, findet hier viele wertvolle Impulse für das eigene Trading.

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Risikohinweis

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