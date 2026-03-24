Öl, KI & Drohnen: 3 Aktien mit Potenzial? | Fundamentalanalyse trifft Charttechnik









Öl, künstliche Intelligenz und Drohnen – drei Megatrends, die aktuell nicht nur die Schlagzeilen dominieren, sondern auch spannende Investmentchancen bieten könnten. Im dritten Webinar der Reihe „Fundamentalanalyse trifft Charttechnik“ im März 2026 nehmen die erfahrenen Marktanalysten Michael und Andreas genau diese Themen unter die Lupe. Im Fokus stehen drei ausgewählte Aktien, die zuletzt durch auffällige Kursbewegungen und relevante News ins Blickfeld geraten sind. Dabei treffen technische Chartanalysen auf fundierte Unternehmensbewertungen, um Chancen und Risiken gleichermaßen transparent herauszuarbeiten.





Von steigenden Ölpreisen und geopolitischen Spannungen über den Einsatz von KI in der Landwirtschaft bis hin zu modernen Drohnensystemen im Defence-Sektor – die Bandbreite der besprochenen Unternehmen ist groß. Neben Branchenriese Exxon Mobil stehen mit Deere & Co sowie AeroVironment zwei innovative Player im Mittelpunkt, die jeweils von strukturellen Trends profitieren könnten. Im offenen Dialog beleuchten die Experten, ob sich hinter den jüngsten Kursbewegungen nachhaltige Potenziale verbergen oder ob Vorsicht geboten ist – ein spannender Einblick für alle, die tiefer in die Kombination aus Fundamentaldaten und Charttechnik eintauchen möchten.









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