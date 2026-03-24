Österreichs Minister: Europa besser auf mögliche Flüchtlingswelle vorbereitet

Wien, 24. ⁠Mrz (Reuters) - Österreich verschärft zur Umsetzung des neuen EU-Asylpakts sein Fremdenrecht und will sich damit gegen mögliche Fluchtbewegungen aus dem Nahen Osten wappnen. Der Ministerrat habe am Dienstag entsprechende Gesetzesänderungen beschlossen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Ziel sei es, das System vor Überlastung zu schützen und Missbrauch zu verhindern. Die ‌Anpassung an die europäischen Vorgaben, die am 12. Juni in Kraft treten, solle das Land krisenfest machen. Europa sei durch den Asylpakt nun deutlich besser auf mögliche Flüchtlinge aus ⁠der Region ⁠vorbereitet, erklärte der Minister.

Die Maßnahmen fallen in eine Zeit rückläufiger Asylzahlen in Österreich. Aktuell befänden sich rund 8430 Asylbewerber in der staatlichen Grundversorgung, was der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang der 2000er Jahre sei, sagte Karner. Zwar gebe es derzeit keine Fluchtbewegungen aus dem Nahen Osten in Richtung Europa. Dennoch müsse sich der Kontinent auf Krisenszenarien vorbereiten, sollte ‌sich die Lage dort weiter dramatisieren, sagte Karner. Er ‌verwies auf die Entwicklung im Syrien-Krieg: Dort hätten sich die Menschen erst Jahre nach Ausbruch des Konflikts auf den Weg nach Europa gemacht. Mit den neuen Regeln solle verhindert werden, dass sich Situationen ⁠wie in den flüchtlingsstarken Jahren 2015 oder 2022 wiederholten.

Künftig sollen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen zentralisiert ‌werden. Für Österreich bedeutet dies laut Karner, dass ⁠Verfahren direkt am Flughafen Wien-Schwechat stattfinden, wo auch erstmals Anhaltemöglichkeiten geschaffen werden. Zudem sieht das Gesetzespaket verpflichtende, beschleunigte Verfahren vor, die innerhalb von drei Monaten entschieden sein müssen. Dies gelte etwa für Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, bei einer Anerkennungswahrscheinlichkeit von ‌unter 20 Prozent oder bei Identitätstäuschung. Um die ⁠Ausreise abgelehnter Asylbewerber zu forcieren, setzt die ⁠Regierung auf verpflichtende Rückkehrberatungen und die Unterbringung in speziellen Rückkehrzentren. Bei mangelnder Mitwirkung drohen Bewegungseinschränkungen, Haft sowie finanzielle Sanktionen bei der Grundversorgung.

Ein weiterer Punkt der Reform ist die Neuregelung des Familiennachzugs. Der derzeitige Stopp soll ab Jahresmitte durch eine Quote ersetzt werden, die Karner zufolge sehr niedrig ausfallen und auch bei null beginnen könne. Der Minister verwies auf einen bereits erfolgten massiven Rückgang in diesem Bereich: Seien 2024 noch 1783 Personen über den Familiennachzug nach Österreich gekommen und im Februar 2025 noch 294, seien es im ⁠Januar und Februar dieses Jahres lediglich 21 gewesen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)