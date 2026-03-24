Österreichs Notenbank senkt Wachstumsprognose wegen Nahost-Krieg

Wien, 24. ⁠Mrz (Reuters) - Der Krieg im Nahen Osten bremst nach Einschätzung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) die konjunkturelle Erholung in Österreich und könnte das Land im schlimmsten Fall zurück in die Rezession stürzen. Die Wachstumsprognose für das laufende Jahr sei auf 0,5 Prozent gesenkt worden, teilte die Notenbank am ‌Dienstag mit. Im Dezember war sie noch von einem Plus von 0,8 Prozent ausgegangen. Bei einer besonders ungünstigen Entwicklung mit anhaltend hoher geopolitischer Unsicherheit drohe sogar ein Rückgang ⁠der Wirtschaftsleistung, ⁠hieß es weiter. Die Inflation dürfte im laufenden Jahr wegen gestiegener Rohstoffpreise bei 2,7 Prozent liegen.

Nach einer zweijährigen Rezession habe Österreich im vergangenen Jahr wieder ein moderates Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent verzeichnet und sei auch positiv in das laufende Jahr gestartet, sagte OeNB-Gouverneur Martin Kocher. "Der am 28. Februar ausgebrochene Krieg im Nahen und Mittleren Osten und ‌die in der Folge deutlich gestiegenen Energiepreise bringen jedoch ‌erneut große Unsicherheit mit sich und trüben die weiteren wirtschaftlichen Aussichten signifikant", fügte er hinzu.

An den Märkten notiert der Ölpreis aktuell bereits knapp über der Marke von 100 Dollar pro Barrel. Sollte ⁠er laut einem Szenario der Notenbank im Jahresdurchschnitt auf diesem Niveau bleiben und der ‌Gaspreis bei 70 Euro pro Megawattstunde liegen, würde ⁠die Wirtschaft im laufenden Jahr nur noch um 0,2 Prozent wachsen und die Teuerungsrate auf 3,8 Prozent klettern. In einem noch ungünstigeren Fall mit schwächerer Exportnachfrage würde die Wirtschaftsleistung dagegen um 0,2 Prozent schrumpfen und die Inflation auf ‌4,2 Prozent ansteigen. Für 2027 und 2028 ⁠rechnen die Experten wieder mit einer Beschleunigung ⁠des Wachstums auf 1,0 beziehungsweise 1,1 Prozent.

Die geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Inflationsbekämpfung hinterließen derweil weiter Spuren in der Bilanz der OeNB. Für das Geschäftsjahr 2025 wies die Notenbank einen Verlust von gut einer Milliarde Euro aus. Dies sei jedoch nur noch halb so viel wie im Jahr zuvor, sagte Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger. Das Minus resultiere aus den hohen Zinsen, die die OeNB an Geschäftsbanken zahlen müsse, während die in den Krisenjahren gekauften Anleihen nur geringe Erträge abwürfen. Die Handlungsfähigkeit der ⁠Notenbank sei dadurch jedoch nicht eingeschränkt.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)