Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH

24.03.2026 / 12:53 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA

     Company Name:                Aroundtown SA
     ISIN:                        LU1673108939

     Reason for the research:     Jahresbericht 2025
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        24.03.2026
     Target price:                EUR4,10
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN:
LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,10.

Zusammenfassung:
Der Jahresbericht unterstreicht die anhaltende Stärke des operativen
Geschäfts von Aroundtown mit einem soliden Wachstum in allen wichtigen
Anlageklassen. Die LFL-Mieteinnahmen stiegen 2025 um 3,0%, was die robuste
Mieternachfrage in den Hotel-, Wohn- und Büroportfolios widerspiegelt,
während die LFL-Neubewertungen von +3,1% auf eine weitere Stabilisierung der
Immobilienmärkte nach der Abwertungsphase der letzten zwei Jahre hindeuten.
Obwohl höhere Finanzierungskosten weiterhin auf den FFO I drückten, bietet
der kürzlich gestartete Aktienrückkauf eine Steigerung des FFOPS um bis zu
7% im Jahr 2026 (bei einem Aktienkurs von EUR3). Der Vermieter verlagert sich
nun allmählich von einer eher defensiven Optimierung der Kapitalstruktur hin
zu einer ausgewogeneren Kapitalallokation, die internes Wachstum,
Kapitalrecycling und selektive externe Chancen kombiniert. Vor diesem
Hintergrund könnte das vorgeschlagene Aktienumtauschangebot für Grand City
Properties die Plattform und die Geschäftstätigkeit von AT weiter stärken,
indem es die wirtschaftliche Beteiligung an den Cashflows von GCP im
Wohnimmobilienbereich erhöht (geringere Minderheitsverluste) und
gleichzeitig die Konzernstruktur vereinfacht. Wir behalten unsere
Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR4,10 bei (Aufwärtspotenzial: 79%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown
SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.10 price target.

Abstract:
Full year reporting highlighted the continued strength of Aroundtown's
operating business with solid growth seen across all major asset classes.
LFL rental income increased 3.0% in 2025 reflecting resilient tenant demand
across the office, residential and hotel portfolios, while LFL revaluations
of +3.1% signalled further stabilisation in property markets following the
devaluation phase of the past two years. Although higher financing costs
continued to weigh on FFO I, the recently launched share buyback offers up
to 7% FFOPS accretion in 2026. Now the landlord is gradually shifting from
more defensive capital structure optimisation towards a more balanced
capital allocation combining internal growth, capital recycling and
selective external opportunities. Against this backdrop, the proposed
exchange offer for Grand City Properties could further strengthen AT's
platform and operations by increasing economic participation in GCP's
residential cash flows (lower minority leakage), while simplifying the group
structure. We maintain our Buy rating and EUR4.1 TP (upside: 79%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=89338bf98505851407f8000fefbd11bb

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=02c20fad-2777-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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