Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH 24.03.2026 / 14:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 24.03.2026 Kursziel: EUR 22,80 (bislang: EUR 28,50) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Defensiver Ausblick Wir bewerten das Eigenkapital der ecotel communication auf Basis eines dreiphasigen DCF-Entity-Modells, das die langfristigen Ertragsperspektiven angemessen abbildet. Vor dem Hintergrund kurzfristiger Belastungen aus dem schwachen Marktumfeld passen wir unsere Finanzprognosen nach unten an und leiten daraus ein reduziertes Kursziel von EUR 22,80 je Aktie ab (bislang: EUR 28,50, -20,0%). Vor dem Hintergrund eines von uns im Base-Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 228,1% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication. Während die Erlöse im vergangenen Geschäftsjahr 2025 auf EUR 124,2 Mio. (Vj.: EUR 115,4 Mio.) um 7,5% gesteigert werden konnten, war die Entwicklung des um Einmaleffekte bereinigten operativen EBITDA mit EUR 8,9 Mio. (Vj.: EUR 9,5 Mio., -6,4% YoY) aus unserer Sicht enttäuschend. Dies zeigt auch ein Blick auf die entsprechende operative EBITDA-Marge, die sich im Jahresvergleich um 100 Basispunkte auf nunmehr 7,2% (Vj.: 8,2%) verringerte. Verantwortlich hierfür waren nach Unternehmensangaben geringere - nicht nachhaltig planbare - Erträge aus dem Verkauf von Internetressourcen. Hinzu kamen insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Betriebsprüfung, die eine Steuerrückstellung in Höhe von EUR 3,7 Mio. ausgelöst hat. Letztere wurden in der Überleitung zum operativen EBITDA bereinigt. Das unbereinigte EBITDA ging daher nochmals deutlich stärker von EUR 7,4 Mio. auf EUR 4,6 Mio. zurück. Das Ergebnis wurde nach unserer Einschätzung auch von einem schwachen makroökonomischen Umfeld mit ausgeprägter Investitionszurückhaltung im Mittelstand, verlängerten Vertriebszyklen sowie einem zunehmenden strukturellen Wettbewerbsdruck - insbesondere von Seiten der Deutschen Telekom - belastet. Das Nachsteuerergebnis wurde damit auf knapp über Null gedrückt, weshalb der Hauptversammlung im Einklang mit der bisherigen Ausschüttungslogik vorgeschlagen wird, keine Dividende auszuschütten. Auf Segmentebene hat sich der Umsatzmix 2025 in Richtung des schwieriger zu planenden Segments Wholesale verlagert, das im vergangenen Jahr 59,5% der Konzernerlöse (Vj.: 58,5%) erwirtschaftete. Hier machten sich neben dem gestiegenen netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten insbesondere die Vermarktung von Datenleitungen für nationale und internationale Carrier bemerkbar, durch die zugleich die Segmentmarge gesteigert werden konnte. Wachstumstreiber im Geschäftskundensegment war die Umsetzung mehrerer Großkundenaufträge mit einem Total Contract Value von Angabe gemäß mehr als EUR 20 Mio., die sukzessive hochgefahren werden und zeitnah ihren eingeschwungenen Zustand erreichen sollen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5eb8c9a0cf13c29a9782c224541c7454 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=3df558f8-2783-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2296918 24.03.2026 CET/CEST °