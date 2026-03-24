Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

24.03.2026 / 14:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

     Unternehmen:               ecotel communication ag
     ISIN:                      DE0005854343

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      24.03.2026
     Kursziel:                  EUR 22,80 (bislang: EUR 28,50)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Defensiver Ausblick

Wir bewerten das Eigenkapital der ecotel communication auf Basis eines
dreiphasigen DCF-Entity-Modells, das die langfristigen Ertragsperspektiven
angemessen abbildet. Vor dem Hintergrund kurzfristiger Belastungen aus dem
schwachen Marktumfeld passen wir unsere Finanzprognosen nach unten an und
leiten daraus ein reduziertes Kursziel von EUR 22,80 je Aktie ab (bislang:
EUR 28,50, -20,0%). Vor dem Hintergrund eines von uns im Base-Case-Szenario
auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 228,1%
bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.

Während die Erlöse im vergangenen Geschäftsjahr 2025 auf EUR 124,2 Mio.
(Vj.: EUR 115,4 Mio.) um 7,5% gesteigert werden konnten, war die Entwicklung
des um Einmaleffekte bereinigten operativen EBITDA mit EUR 8,9 Mio. (Vj.:
EUR 9,5 Mio., -6,4% YoY) aus unserer Sicht enttäuschend. Dies zeigt auch ein
Blick auf die entsprechende operative EBITDA-Marge, die sich im
Jahresvergleich um 100 Basispunkte auf nunmehr 7,2% (Vj.: 8,2%) verringerte.
Verantwortlich hierfür waren nach Unternehmensangaben geringere - nicht
nachhaltig planbare - Erträge aus dem Verkauf von Internetressourcen. Hinzu
kamen insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Betriebsprüfung,
die eine Steuerrückstellung in Höhe von EUR 3,7 Mio. ausgelöst hat. Letztere
wurden in der Überleitung zum operativen EBITDA bereinigt. Das unbereinigte
EBITDA ging daher nochmals deutlich stärker von EUR 7,4 Mio. auf EUR 4,6
Mio. zurück. Das Ergebnis wurde nach unserer Einschätzung auch von einem
schwachen makroökonomischen Umfeld mit ausgeprägter
Investitionszurückhaltung im Mittelstand, verlängerten Vertriebszyklen sowie
einem zunehmenden strukturellen Wettbewerbsdruck - insbesondere von Seiten
der Deutschen Telekom - belastet. Das Nachsteuerergebnis wurde damit auf
knapp über Null gedrückt, weshalb der Hauptversammlung im Einklang mit der
bisherigen Ausschüttungslogik vorgeschlagen wird, keine Dividende
auszuschütten.

Auf Segmentebene hat sich der Umsatzmix 2025 in Richtung des schwieriger zu
planenden Segments Wholesale verlagert, das im vergangenen Jahr 59,5% der
Konzernerlöse (Vj.: 58,5%) erwirtschaftete. Hier machten sich neben dem
gestiegenen netzübergreifenden Handel mit Telefonminuten insbesondere die
Vermarktung von Datenleitungen für nationale und internationale Carrier
bemerkbar, durch die zugleich die Segmentmarge gesteigert werden konnte.
Wachstumstreiber im Geschäftskundensegment war die Umsetzung mehrerer
Großkundenaufträge mit einem Total Contract Value von Angabe gemäß mehr als
EUR 20 Mio., die sukzessive hochgefahren werden und zeitnah ihren
eingeschwungenen Zustand erreichen sollen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5eb8c9a0cf13c29a9782c224541c7454

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=3df558f8-2783-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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