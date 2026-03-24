Original-Research: Jaguar Health Inc (von First Berlin Equity Research GmbH):...

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Original-Research: Jaguar Health Inc - from First Berlin Equity Research
GmbH

24.03.2026 / 14:39 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc

     Company Name:                Jaguar Health Inc
     ISIN:                        US66737P6007

     Reason for the research:     Initiation of coverage
     Recommendation:              BUY
     from:                        24.03.2026
     Target price:                USD 1.00
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research on 24/03/2026 initiated coverage on Northwest
Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007 / Bloomberg: NWBO US). Analyst
Christian Orquera placed a BUY rating on the stock, with a USD 1.00 price
target.

Abstract:
Northwest Biotherapeutics is a late-stage oncology company developing
DCVax-L, a personalised dendritic cell immunotherapy for glioblastoma (GBM),
one of the most aggressive and lethal brain cancers. In the completed phase
3 study, DCVax-L demonstrated a statistically significant improvement in
overall survival, including a clear tail of long-term survivors, in both
newly diagnosed and recurrent GBM. Median overall survival reached 19.3
months from randomisation in newly diagnosed patients and 13.2 months in
recurrent disease, compared with historical benchmarks of 16.5 months and
7.8 months, respectively. We view the use of overall survival as the primary
endpoint, supported by long follow-up and consistent benefit across disease
stages, as a key factor underpinning the regulatory case. The company
submitted a Marketing Authorisation Application (MAA) to the UK MHRA in 2023
and is currently engaged in the regulatory review process, which we see as
the central value-defining catalyst. We expect a regulatory decision in
2026, followed by pricing and reimbursement negotiations with NICE through
2026 and early 2027, and a first commercial launch in the UK later in 2027.
Subject to a positive UK outcome, we expect regulatory filings in the US,
Canada and Europe, with potential approvals and initial market launches from
2029 onwards. Based on our sum-of-the-parts (SOTP) valuation model, we
initiate coverage of Northwest with a price target of USD 1.00 and a Buy
rating (upside: >350%).

First Berlin Equity Research hat am 24.03.2026 die Coverage von Northwest
Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007/ Bloomberg: NWBO US) aufgenommen.
Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei
einem Kursziel von USD 1,00.

Zusammenfassung:
Northwest Biotherapeutics ist ein Onkologieunternehmen in der späten
Entwicklungsphase, das DCVax-L entwickelt, eine personalisierte
Immuntherapie auf Basis dendritischer Zellen gegen das Glioblastom (GBM),
eins der aggressivsten und tödlichsten Formen von Hirntumoren. In der
abgeschlossenen Phase-3-Studie zeigte DCVax-L sowohl bei neu
diagnostiziertem als auch bei rezidivierendem GBM eine statistisch
signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens, einschließlich einer
deutlichen Gruppe von Langzeitüberlebenden. Das mediane Gesamtüberleben
betrug 19,3 Monate ab Randomisierung bei neu diagnostizierten Patienten und
13,2 Monate bei rezidivierender Erkrankung, verglichen mit historischen
Referenzwerten von 16,5 Monaten bzw. 7,8 Monaten. Wir betrachten die
Verwendung des Gesamtüberlebens als primären Endpunkt, gestützt durch eine
lange Nachbeobachtungszeit und einen konsistenten Nutzen über alle
Krankheitsstadien hinweg, als einen Schlüsselfaktor für die
Zulassungsargumente. Das Unternehmen reichte 2023 einen Zulassungsantrag
(MAA) bei der britischen MHRA ein und befindet sich derzeit im behördlichen
Prüfungsverfahren, das wir als den zentralen wertbestimmenden Katalysator
ansehen. Wir erwarten eine behördliche Entscheidung im Jahr 2026, gefolgt
von Preis- und Erstattungsverhandlungen mit NICE im Laufe des Jahres 2026
und Anfang 2027 sowie eine erste Markteinführung im Vereinigten Königreich
im späteren Verlauf des Jahres 2027. Vorbehaltlich eines positiven
Ergebnisses im Vereinigten Königreich erwarten wir Zulassungsanträge in den
USA, Kanada und Europa mit potenziellen Zulassungen und ersten
Markteinführungen ab 2029. Basierend auf unserem
Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell (SOTP) nehmen wir die Coverage von
Northwest mit einem Kursziel von USD1,00 und einer Kaufempfehlung auf
(Aufwärtspotenzial: >350%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=79fc74b45dfa584171c363dd962e701d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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