Original-Research: Northwest Biotherapeutics Inc. (von First Berlin Equity Re...

^ Original-Research: Northwest Biotherapeutics Inc. - from First Berlin Equity Research GmbH 24.03.2026 / 16:01 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Northwest Biotherapeutics Inc. Company Name: Northwest Biotherapeutics Inc. ISIN: US66737P6007 Reason for the research: Initiation of coverage Recommendation: Buy from: 24.03.2026 Target price: USD 1.00 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research on 24/03/2026 initiated coverage on Northwest Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007/ Bloomberg: NWBO US). Analyst Christian Orquera placed a BUY rating on the stock, with a USD 1.00 price target. Abstract: Northwest Biotherapeutics is a late-stage oncology company developing DCVax-L, a personalised dendritic cell immunotherapy for glioblastoma (GBM), one of the most aggressive and lethal brain cancers. In the completed phase 3 study, DCVax-L demonstrated a statistically significant improvement in overall survival, including a clear tail of long-term survivors, in both newly diagnosed and recurrent GBM. Median overall survival reached 19.3 months from randomisation in newly diagnosed patients and 13.2 months in recurrent disease, compared with historical benchmarks of 16.5 months and 7.8 months, respectively. We view the use of overall survival as the primary endpoint, supported by long follow-up and consistent benefit across disease stages, as a key factor underpinning the regulatory case. The company submitted a Marketing Authorisation Application (MAA) to the UK MHRA in 2023 and is currently engaged in the regulatory review process, which we see as the central value-defining catalyst. We expect a regulatory decision in 2026, followed by pricing and reimbursement negotiations with NICE through 2026 and early 2027, and a first commercial launch in the UK later in 2027. Subject to a positive UK outcome, we expect regulatory filings in the US, Canada and Europe, with potential approvals and initial market launches from 2029 onwards. Based on our sum-of-the-parts (SOTP) valuation model, we initiate coverage of Northwest with a price target of USD 1.00 and a Buy rating (upside: >350%). First Berlin Equity Research hat am 24.03.2026 die Coverage von Northwest Biotherapeutics Inc. (ISIN: US66737P6007/ Bloomberg: NWBO US) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von USD 1,00. Zusammenfassung: Northwest Biotherapeutics ist ein Onkologieunternehmen in der späten Entwicklungsphase, das DCVax-L entwickelt, eine personalisierte Immuntherapie auf Basis dendritischer Zellen gegen das Glioblastom (GBM), eins der aggressivsten und tödlichsten Formen von Hirntumoren. In der abgeschlossenen Phase-3-Studie zeigte DCVax-L sowohl bei neu diagnostiziertem als auch bei rezidivierendem GBM eine statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens, einschließlich einer deutlichen Gruppe von Langzeitüberlebenden. Das mediane Gesamtüberleben betrug 19,3 Monate ab Randomisierung bei neu diagnostizierten Patienten und 13,2 Monate bei rezidivierender Erkrankung, verglichen mit historischen Referenzwerten von 16,5 Monaten bzw. 7,8 Monaten. Wir betrachten die Verwendung des Gesamtüberlebens als primären Endpunkt, gestützt durch eine lange Nachbeobachtungszeit und einen konsistenten Nutzen über alle Krankheitsstadien hinweg, als einen Schlüsselfaktor für die Zulassungsargumente. Das Unternehmen reichte 2023 einen Zulassungsantrag (MAA) bei der britischen MHRA ein und befindet sich derzeit im behördlichen Prüfungsverfahren, das wir als den zentralen wertbestimmenden Katalysator ansehen. Wir erwarten eine behördliche Entscheidung im Jahr 2026, gefolgt von Preis- und Erstattungsverhandlungen mit NICE im Laufe des Jahres 2026 und Anfang 2027 sowie eine erste Markteinführung im Vereinigten Königreich im späteren Verlauf des Jahres 2027. Vorbehaltlich eines positiven Ergebnisses im Vereinigten Königreich erwarten wir Zulassungsanträge in den USA, Kanada und Europa mit potenziellen Zulassungen und ersten Markteinführungen ab 2029. Basierend auf unserem Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell (SOTP) nehmen wir die Coverage von Northwest mit einem Kursziel von USD1,00 und einer Kaufempfehlung auf (Aufwärtspotenzial: >350%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e2cc122951b62b2805a039b3f69be0eb Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=ab7e2ca9-2789-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2296990 24.03.2026 CET/CEST °