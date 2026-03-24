Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

24.03.2026 / 14:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

     Unternehmen:               Nynomic AG
     ISIN:                      DE000A0MSN11

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      24.03.2026
     Kursziel:                  18,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

FY2025: Margenstärke in Q4 bestätigt Restrukturierungserfolg- Positive
Guidance für 2026 veröffentlicht

Nynomic hat gestern vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr
vorgelegt. Während der Umsatz am unteren Ende der Guidance lag, konnte die
EBIT-Prognose exakt getroffen werden. Positiv hervorzuheben ist der Ausblick
auf 2026, der von deutlichen Einsparungen aus dem NyFit-Programm getragen
wird und eine deutliche Ergebnisverbesserung impliziert.

[Tabelle]

Top Line aufgrund von Projektverschiebungen rückläufig: Der Umsatz belief
sich im Q4/25 auf 27,7 Mio. EUR (-9,2% yoy) und lag damit unter unseren
Erwartungen (MONe: 29,7 Mio. EUR). Hauptursachen waren im vergangenen Jahr
anhaltende Projekt- und Lieferverschiebungen sowie ein weiterer Lagerabbau
auf Kundenseite. Zudem zeigt sich zunehmend ein struktureller Shift hin zu
kurzfristigeren Bestellungen, was die Visibilität zuletzt reduzierte.

EBIT-Marge in Q4 zweistellig positiv: Das EBIT im Q4 fiel mit einer Marge
von 12,6% deutlich stärker aus als erwartet (MONe: 10,4%) und unterstreicht
die Wirksamkeit des Restrukturierungsprogramms NyFit. Die annualisierten
Einsparungen von rund 5 Mio. EUR werden damit erstmals sichtbar und
verdeutlichen das Margenpotenzial bei höheren Umsatzniveaus. Auf
Gesamtjahressicht bleibt das EBIT mit 2,0 Mio. EUR jedoch schwach, belastet
durch die geringere Erlösbasis im Vorjahresvergleich sowie Sondereffekten
aus US-Zöllen (ca. 0,5 Mio. EUR) und Restrukturierungsaufwendungen (ca. 1,5
Mio. EUR). Für das Erreichen der mittelfristigen Zielmarge von 16-19% ist
weiterhin ein deutlich höheres Umsatzniveau erforderlich.

Ausblick 2026: Für 2026 stellt Nynomic einen Umsatz von 100-105 Mio. EUR bei
einer EBIT-Marge von 6-8% in Aussicht und trifft damit unsere Erwartungen.
Die Ergebnisverbesserung dürfte dabei maßgeblich durch die vollständig
wirksamen Einsparungen aus dem NyFit-Programm (ca. 5 Mio. EUR p.a.), den
Wegfall von Restrukturierungskosten sowie ein verbessertes Bruttoergebnis
infolge steigender Umsätze getragen werden. Wir erwarten aufgrund der
positiven Effekte des Restrukturierungsprogramms ein Erreichen der
Margen-Guidance am oberen Ende der Spanne.

Fazit: Nach einem Übergangsjahr 2025 liefert Nynomic mit einer starken
Q4-Marge den operativen Beleg für die Wirksamkeit der Restrukturierung. In
Kombination mit der sich stabilisierenden Nachfragebasis und den
Einsparungseffekten dürfte sich für 2026 eine deutliche Ergebniserholung
ergeben, wenn sich das positive Auftragsmomentum im Jahresverlauf bestätigen
sollte. Aufgrund der niedrigen Bewertung (EV/EBIT 2026e: 9,0) in Kombination
mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad bestätigen wir die Kaufempfehlung
mit einem Kursziel von 18,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9e5bb5a104d73c0d4b35e21dcc65099b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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