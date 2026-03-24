Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG 24.03.2026 / 14:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.03.2026 Kursziel: 18,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach FY2025: Margenstärke in Q4 bestätigt Restrukturierungserfolg- Positive Guidance für 2026 veröffentlicht Nynomic hat gestern vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Während der Umsatz am unteren Ende der Guidance lag, konnte die EBIT-Prognose exakt getroffen werden. Positiv hervorzuheben ist der Ausblick auf 2026, der von deutlichen Einsparungen aus dem NyFit-Programm getragen wird und eine deutliche Ergebnisverbesserung impliziert. [Tabelle] Top Line aufgrund von Projektverschiebungen rückläufig: Der Umsatz belief sich im Q4/25 auf 27,7 Mio. EUR (-9,2% yoy) und lag damit unter unseren Erwartungen (MONe: 29,7 Mio. EUR). Hauptursachen waren im vergangenen Jahr anhaltende Projekt- und Lieferverschiebungen sowie ein weiterer Lagerabbau auf Kundenseite. Zudem zeigt sich zunehmend ein struktureller Shift hin zu kurzfristigeren Bestellungen, was die Visibilität zuletzt reduzierte. EBIT-Marge in Q4 zweistellig positiv: Das EBIT im Q4 fiel mit einer Marge von 12,6% deutlich stärker aus als erwartet (MONe: 10,4%) und unterstreicht die Wirksamkeit des Restrukturierungsprogramms NyFit. Die annualisierten Einsparungen von rund 5 Mio. EUR werden damit erstmals sichtbar und verdeutlichen das Margenpotenzial bei höheren Umsatzniveaus. Auf Gesamtjahressicht bleibt das EBIT mit 2,0 Mio. EUR jedoch schwach, belastet durch die geringere Erlösbasis im Vorjahresvergleich sowie Sondereffekten aus US-Zöllen (ca. 0,5 Mio. EUR) und Restrukturierungsaufwendungen (ca. 1,5 Mio. EUR). Für das Erreichen der mittelfristigen Zielmarge von 16-19% ist weiterhin ein deutlich höheres Umsatzniveau erforderlich. Ausblick 2026: Für 2026 stellt Nynomic einen Umsatz von 100-105 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 6-8% in Aussicht und trifft damit unsere Erwartungen. Die Ergebnisverbesserung dürfte dabei maßgeblich durch die vollständig wirksamen Einsparungen aus dem NyFit-Programm (ca. 5 Mio. EUR p.a.), den Wegfall von Restrukturierungskosten sowie ein verbessertes Bruttoergebnis infolge steigender Umsätze getragen werden. Wir erwarten aufgrund der positiven Effekte des Restrukturierungsprogramms ein Erreichen der Margen-Guidance am oberen Ende der Spanne. Fazit: Nach einem Übergangsjahr 2025 liefert Nynomic mit einer starken Q4-Marge den operativen Beleg für die Wirksamkeit der Restrukturierung. In Kombination mit der sich stabilisierenden Nachfragebasis und den Einsparungseffekten dürfte sich für 2026 eine deutliche Ergebniserholung ergeben, wenn sich das positive Auftragsmomentum im Jahresverlauf bestätigen sollte. Aufgrund der niedrigen Bewertung (EV/EBIT 2026e: 9,0) in Kombination mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad bestätigen wir die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 18,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9e5bb5a104d73c0d4b35e21dcc65099b Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=382b220c-2783-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2296916 24.03.2026 CET/CEST °