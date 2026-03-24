OTS: HUK-COBURG / Marktführerschaft in Kfz weiter ausgebaut - führende ...

Marktführerschaft in Kfz weiter ausgebaut - führende Position auch in Haftpflicht- und Hausratversicherung München/Coburg (ots) - - Marktführerschaft in der Kfz-Versicherung weiter ausgebaut auf 14,5 Millionen versicherte Fahrzeuge bei gleichzeitig wieder positiver Schaden-Kostenquote von 96,2 (Vorjahr 101,7) Prozent - In Haftpflicht und Hausrat insgesamt 8,9 Mio. Verträge im Bestand - Gebuchte Beiträge des Konzerns wachsen marktüberdurchschnittlich um über zehn Prozent auf rund 11 Mrd. Euro - Starkes Neugeschäft über alle Sparten: Neugeschäftsrekorde in der Kraftfahrt-Versicherung, in den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungssparten und in der Rechtsschutzversicherung - Knapp 1,0 Mrd. (992 Mio.) Euro Geschäftsergebnis (Vorjahr: 541 Mio. Euro) vor Steuern und 621 (349) Mio. Euro nach Steuern "2025 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unseres Unternehmens", fasst Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher des Vorstands der HUK-COBURG, die Geschäftsergebnisse zusammen. Dieses wiege umso mehr, als sich insbesondere das Kfz-Versicherungsgeschäft in einem gesättigten und versicherungstechnisch angespannten Markt bewege. "Kundinnen und Kunden schauen angesichts steigender Lebenshaltungskosten immer mehr auf Preise", führt Heitmann aus. Das gelte auch für die Kfz-Versicherung. "Trotz Prämienerhöhungen, die wir aufgrund der nach wie vor über Inflation liegenden Preise für Ersatzteile und Stundenlöhne in den Werkstätten durchführen mussten, ist es uns gelungen, weiter zu den günstigsten Anbietern im Markt zu zählen und zugleich unsere Combined Ratio von 101,7 auf 96,2 Prozent zu verbessern. Damit verdienen wir in unserem Kerngeschäft wieder Geld", ergänzt Heitmann. Kundinnen und Kunden honorierten das Geschäftsmodell der HUK-COBURG, "gut und günstig" zu sein, aber nicht nur mit steigenden Neuabschlüssen in Kfz von 1,9 (Vorjahr: 1,7) Mio. Stück. Immer häufiger fragten sie auch eigeninitiativ nach weiteren Versicherungsprodukten. 2025 erhöhten sich so die Verträge in der Haftpflicht- und Hausratversicherung im Bestand auf rund 5,3 Mio. bzw. 3,6 Mio. Stück. "Wir gehen davon aus, dass wir damit auch führend in diesen Sparten sind", freut sich Heitmann. "Für das Vertrauen, das uns Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden entgegenbringen und für die Leistung unserer Mitarbeitenden und Vertriebspartner, die maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen, bedanke ich mich im Namen des gesamten Vorstands sehr." Insgesamt verbesserte sich das Geschäftsergebnis des Konzerns im Vergleich zum Vorjahr mit 541 Mio. auf knapp 1,0 Mrd. (992 Mio.) Euro vor Steuern deutlich. Nach Steuern belief es sich auf über 621 (349) Mio. Euro. Darüber hinaus hat der Schaden-Unfall-Versicherer der Gruppe 2025 seine Schwankungsrückstellung wieder um 175,1 (allein Kfz 107,2) Mio. Euro auf 1,0 Mrd. Euro gestärkt, womit diese sehr gut dotiert ist und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht. Eine weitere Stärke im Vergleich zu anderen Unternehmen zeigt sich im stetigen Anbau von Personal. Allein 2025 hat die HUK-COBURG rund 200 Stellen geschaffen, vorwiegend in der Schaden- und Leistungsabteilung und damit im Kundenservice. Das Geschäftsergebnis im Einzelnen: Die gebuchten Bruttobeiträge der HUK-COBURG stiegen marktüberdurchschnittlich um 10,2 Prozent auf rund 11,0 Mrd. Euro, während der Markt ein Plus von 6,6 Prozent verzeichnete. Die Leistungen (netto) an mittlerweile 13,6 Mio. Kundinnen und Kunden (13,3 Mio.) erhöhten sich um 8,8 Prozent auf 9,3 (8,5) Mrd. Euro. Der Saldo aus den gesamten Erträgen und Aufwendungen aus Kapitalanlagen des Konzerns erhöhte sich im Berichtsjahr deutlich um 35,5 Prozent auf 1.135,1 (837,6) Mio. Euro. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen verbesserte sich spürbar auf 2,7 (2,1) Prozent. Autoversicherung: Bestand auf 14,5 Mio. versicherte Fahrzeuge gewachsen In der Kfz-Versicherung stieg das Neugeschäft auf rund 1,9 (Vorjahr: 1,7) Mio. versicherte Fahrzeuge. Dieses war begünstigt von einer erneut leicht verbesserten Autokonjunktur mit mehr Neuzulassungen als in den Vorjahren. Die Anzahl ist 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent auf knapp 2,9 Mio. Stück gestiegen. Die Zahl der Besitzumschreibungen war dagegen mit 6,5 Mio. versicherten Fahrzeugen stabil. Insgesamt blieben die Impulse aus dem Automarkt mit knapp 9,4 Mio. Transaktionen aber immer noch deutlich hinter den Vor-Corona-Jahren zurück, in denen regelmäßig über 10 Mio. Besitzumschreibungen und Neuzulassungen bei Personenkraftwagen (PKW) erfolgten. Dank ihrer führenden Marktposition konnte sich die HUK-COBURG in dieser Sparte weiter behaupten und ihren Bestand von versicherten Fahrzeugen marktüberdurchschnittlich um 3,9 Prozent auf 14,5 Mio. Fahrzeuge steigern. Der Markt selbst verzeichnet ein leichtes Bestandswachstum von 0,5 Prozent. Die gesamten Bruttobeitragseinnahmen im Kfz-Versicherungsgeschäft der HUK-COBURG lagen 15,0 Prozent über dem Vorjahreswert bei 6,3 Mrd. Euro. HUK24 profitiert von steigenden Onlinezugängen Kundinnen und Kunden wählen vermehrt digitale Zugänge für den Vertragsabschluss - die Online-Tochtergesellschaft HUK24 baut vor diesem Hintergrund ihre führende Stellung weiter aus. Sie ist mittlerweile als Gesellschaft gemessen an 3,6 (Vorjahr: 3,3) Mio. versicherten Fahrzeugen die Nr. 5 im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt. Das Unternehmen weist zudem einen Rekord von rund 1 Mio. (970.000) reinen Online-Neuverträgen in den Kompositsparten aus, erzielte 1,8 Mrd. Euro gebuchte Bruttobeiträge und ist so mit klarem Abstand die Nummer 1 der Direktversicherer. Telematik weiter ausgebaut: Über 800.000 Menschen nutzen das Angebot Mittlerweile haben sich mehr als 800.000 Personen für den Telematik-Tarif der HUK-COBURG entschieden, im Vorjahr waren dies rund 670.000. Das entspricht einem Zuwachs von über 19 Prozent. Neodigital Autoversicherung: Rund 194.000 Fahrzeuge versichert Mit dem seit Frühjahr 2023 im Markt positionierten Joint Venture Neodigital Autoversicherung ist es der HUK-COBURG über diese Marke gelungen, neue Kundengruppen und Vertriebswege zu erschließen. In seinem dritten Geschäftsjahr hat der weitere digitale - zum Konzern gehörende - Versicherer bereits rund 194.000 Fahrzeuge im Bestand, das auf das gute Preis-Leistungsverhältnis auch für diese Zielgruppen zurückzuführen ist. Rekordneugeschäft bei Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen Der Konzern verzeichnete auch in den anderen Sparten positive Entwicklungen. Bei den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen erzielte er mit rund einer Million neuer Verträge bzw. Risiken wiederholt ein Rekordneugeschäft. Hier wirkt sich die gute Positionierung der HUK-COBURG als Kfz-Versicherer in jedem vierten Bundeshaushalt und seine Bekanntheit für gute und günstige Produkte aus, was wiederum zu vermehrter Nachfrage bei Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen der Kunden führt. Der Bestand legte um 3,9 Prozent auf 15,5 Mio. zu, während der Markt stagnierte. Die gebuchten Beiträge stiegen um 4,6 Prozent auf 1,36 (1,30) Mrd. Euro. Kontinuierliche Zunahme von Verträgen bei Hausrat- und Haftpflichtversicherungen seit 2015 Seit 2015 konnte die Gruppe in den Haftpflichtversicherungen ihre Vertragsanzahl um rund 27 Prozent auf 5,27 Mio. steigern. Bei den Hausratversicherungen legte sie um 32,5 Prozent auf 3,62 Mio. Verträge zu. Die Wachstumsraten waren damit doppelt so stark wie im Markt. Rechtsschutzversicherung: Neugeschäft ebenfalls auf Rekordniveau Die Rechtsschutzversicherung erzielte ihr bestes Neugeschäft in der Geschichte der HUK-COBURG mit über 148.000 (136.000) Verträgen. Das Bestandswachstum lag bei 0,9 Prozent. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 10,2 Prozent auf 355,5 (322,6) Mio. Euro. Lebensversicherung: Unter sehr hohem Vorjahresniveau Das Neugeschäft, gemessen in Brutto-Beitragssumme, betrug 1,84 (1,93) Mrd. Euro und lag damit 4,8 Prozent unter dem hohen Vorjahresniveau. Der letztjährige Wert war das beste Ergebnis nach 2004. Maßgeblichen Anteil daran hatten die Produkte zur Arbeitskraftabsicherung sowie die fondsgebundene Premium Rente. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen erhöhten sich um 1,1 Prozent auf 813 (804) Mio. Euro. Der Bestand, gemessen am laufenden Beitrag, belief sich auf 751 (747) Mio. Euro und entwickelte sich damit weiterhin stabil. Krankenversicherung wächst stetig In der Krankenversicherung entwickelte sich das Neugeschäft nach Monatssollbeitrag mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 4,1 Mio. Euro positiv. Der Neuzugang nach versicherten Personen bewegte sich mit über 81.000 weiterhin auf einem hohen Niveau. Insgesamt stieg der gesamte Monatssollbeitrag in der Krankenversicherung zum Jahresende um 4,7 Prozent auf 179 (171) Mio. Euro. Der Bestand an vollversicherten Personen erhöhte sich leicht um 0,3 Prozent auf mehr als 460.000. Die gebuchten Beiträge stiegen um 4,4 Prozent auf 2,11 (2,03) Mrd. Euro. Ausblick 2026 Das Geschäftsjahr 2026 ist in allen Sparten positiv gestartet und liegt über dem sehr guten Vorjahr. Diese Entwicklungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mobilitätsmarkt in Deutschland im Wandel ist und sowohl der Fahrzeugbestand als auch die Schadenentwicklungen u. a. durch autonomes Fahren perspektivisch rückläufig sein werden. Auf dieses Szenario, das die HUK-COBURG in ihrem Kerngeschäft der Kfz-Versicherung betrifft, bereitet sich das Unternehmen seit längerem intensiv vor. Es will sich zukünftig neben dem Angebot des Versicherungsgeschäftes auch als Serviceanbieter rund um Mobilität positionieren. "Die Mehrheitsbeteiligung an der Werkstattkette pitstop ist ein wesentlicher Meilenstein für die weitere Ausrichtung unseres Unternehmens", so Klaus-Jürgen Heitmann. Von den Serviceangeboten der bundesweit 285 Filialen können die Kundinnen und Kunden der HUK-COBURG direkt profitieren. "Die HUK-COBURG und pitstop stehen gleichermaßen für gute und günstige Angebote und passen daher ausgezeichnet zusammen", erläutert er abschließend. Sichtbar werde dies nun durch das sukzessive Anbringen des HUK-Logos an den Außenfassaden der pitstop-Filialen. Darüber hinaus werden diese Serviceleistungen nach und nach um den bereits bestehenden Gebrauchtwagenhandel und ein Leasingangebot für Bestandskunden der HUK ergänzt. Heitmanns Ziel: Die HUK-COBURG aus der Position der Stärke von Deutschlands führendem Kfz- und Privatkundenversicherer in den nächsten Jahren auch zu einem führenden Anbieter rund um Mobilität in Deutschland auszubauen. Link zur Homepage: https://ots.de/ssLKkS Pressekontakt: Für Rückfragen Holger Brendel (für Versicherungsgeschäft) Telefon: 09561-9622607 Eva Sahm: (für Mobilitätsservices) Telefon: 09561-9622605 Dr. Kerstin Bartels: (Leitung) Telefon: 09561-9622600 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7239/6242292 OTS: HUK-COBURG