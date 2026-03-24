OTS: Sonepar Deutschland GmbH / Sonepar erzielt Rekordumsatz von 33,6 ...

Sonepar erzielt Rekordumsatz von 33,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025 und unterstreicht seine Marktführerschaft im Elektrogroßhandel / Sonepar stärkt Profitabilität trotz herausforderndem Umfeld (FOTO) Düsseldorf (ots) - Sonepar hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 33,6 Milliarden Euro erzielt und die Profitabilität trotz eines anspruchsvollen globalen Wirtschaftsumfelds weiter gestärkt. Die fortschreitende Elektrifizierung eröffnet dem Unternehmen weltweit neue Wachstumschancen - insbesondere in den Bereichen Industrieautomation, Energiespeicherung, Modernisierung von Netzen und Infrastrukturen sowie im stark wachsenden Markt für Rechenzentren. Allein im Segment Rechenzentren erzielte Sonepar einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro und unterstreicht damit die führende Rolle des Unternehmens bei Innovation und Marktführerschaft. "Die Performance von Sonepar im Jahr 2025 ist das Ergebnis einer mutigen Transformationsstrategie, die 2021 gestartet wurde, diszipliniert umgesetzt wird und von engagierten Teams auf der ganzen Welt vorangetrieben wird. Das Unternehmen hat seine Führungsposition auf dem amerikanischen Kontinent gefestigt und treibt seine Initiativen in den Bereichen Digitalisierung, Modernisierung der Lieferkette und Nachhaltigkeit kontinuierlich voran. Geleitet von unserem Purpose, gestaltet Sonepar nicht nur das eigene Geschäft neu, sondern prägt auch die Zukunft des Elektrogroßhandels", erklärt Philippe Delpech, President & CEO von Sonepar. Fortschrittliche digitale Technologien transformieren die Geschäftsprozesse von Sonepar und steigern die Leistungsfähigkeit in den Bereichen Kundeninteraktion, Mitarbeitererfahrung und Lieferkette. Künstliche Intelligenz (KI) spielt als dritte Phase der Transformation eine zentrale Rolle bei der Optimierung kritischer Geschäftsprozesse - darunter die Automatisierung von Verkaufsaufträgen, Bedarfsplanung und Bestandsmanagement. So kann Sonepar über sein globales Netzwerk hinweg mehr Effizienz und Mehrwert liefern. Strategische Akquisitionen und erfolgreiche Integration "Wir haben enorme Fortschritte bei unserer digitalen Unternehmensagenda gemacht und unsere Fähigkeiten durch fortschrittliche Datenanalysen und KI-Technologie gestärkt, die Sonepar schnell und in großem Maßstab einsetzt. Unser Online-Umsatz ist 2025 auf 12,3 Milliarden Euro gestiegen - angetrieben durch Spark, unsere hochmoderne Omnichannel-Plattform, die ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2024 verzeichnete. Die Modernisierung der Lieferkette bleibt ein zentraler Fokus: Weltweit sind inzwischen 37 automatisierte Distributionszentren in Betrieb, was Effizienz und Servicequalität weiter erhöht. Diese Transformation wird durch kontinuierliche Weiterbildung unterstützt, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gruppe zugutekommt. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen von Sonepar für ihre harte Arbeit und ihr Engagement bei der Umsetzung unserer Ergebnisse 2025", so Philippe Delpech. Im Jahr 2025 erzielte Sonepar starke Erfolge in allen drei Regionen und setzte die strategische Expansion durch die Akquisition von zehn neuen Unternehmen fort, die zusammen 245 Millionen Euro zum Umsatz beitrugen. Die nahtlose Integration der 2024 erworbenen Unternehmen, die gemeinsam 2,2 Milliarden Euro Umsatz erwirtschafteten, hatte dabei Priorität. Ein besonderer Erfolg war die Zusammenführung von fünf amerikanischen Unternehmen unter der einheitlichen Marke Echo Electric, um Kunden in der zentralen Region der USA besser zu bedienen und weiter zu wachsen. Starke Ergebnisse in allen Regionen Amerika: Sonepar ist nun Marktführer im B-to-B-Elektrovertrieb auf dem amerikanischen Kontinent. Mit einem Umsatz von 17 Milliarden Euro über acht Länder hinweg verzeichnete die Region ein starkes Umsatzwachstum bei historisch hoher EBIT-Performance und Cashflow-Generierung. In Brasilien festigten vier strategische Akquisitionen die Marktführerschaft im Bereich Industrieautomation. In den USA stieg der Umsatz um 15 Prozent im Jahresvergleich; der digitale Umsatz machte 33 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Sonepar USA erhielt zudem die Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 2.0 Level 2 Advanced und bietet seinen Kunden damit eine konforme, zuverlässige und sichere Plattform für sensible, staatlich regulierte Versorgungsprojekte und kritische Infrastrukturen. Europa: Sonepar erreichte einen bedeutenden Meilenstein in der digitalen Transformation: Der digitale Umsatz macht nun 45 Prozent des Gesamtumsatzes der Region aus - ein Anstieg von 2,5 Prozentpunkten im Jahresvergleich. In Italien leitete Sonepar eine neue Wachstumsphase ein, indem eine kohärente Führung und eine strategische Roadmap mit dem Ziel von 3 Milliarden Euro Umsatz etabliert wurde. In Europa sind inzwischen 80 Prozent der Kommissionierlinien vollständig automatisiert - dank der Eröffnung von vier neuen automatisierten Distributionszentren in Spanien, Frankreich und den Niederlanden. Spanien steht kurz vor der Fertigstellung eines dritten automatisierten Zentrallagers in Madrid, was die Transformation der Lieferkette weiter beschleunigt, die Integration der vier jüngsten Akquisitionen unterstützt und die Einführung von Spark vorbereitet. Die iberische Region entwickelt sich so zu einer 1-Milliarde-Euro-Plattform für Sonepar. APAC: Australien eröffnete zwei automatisierte regionale Fulfillment-Center in Brisbane und Melbourne und verzeichnete einen Umsatzanstieg von 28 Prozent. Sonepar expandiert in Indien weiter durch Akquisitionen und erzielt ein starkes profitables organisches Wachstum. In China hielt Sonepar trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen für ausländische Distributoren das Wachstum aufrecht. Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbeteiligung im Fokus Vereint durch den gemeinsamen Purpose - Powering Progress for Future Generations - treiben die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar die Nachhaltigkeitsverpflichtungen des Unternehmens voran. Im Jahr 2025 erhielt Sonepar ein Platin-Rating von EcoVadis und gehört damit zu den weltweit besten 1 Prozent. Zudem reichte Sonepar erstmals Umweltdaten beim Carbon Disclosure Project (CDP) ein und erhielt ein B-Rating. Diese Meilensteine spiegeln konsequentes Klimahandeln, stringentes Datenmanagement und transparente Berichterstattung wider. Im Einklang mit dem Purpose stärkte Sonepar das Engagement für inklusive Wertschöpfung. 2024 startete das Unternehmen auf Initiative von Colam Entreprendre, dem Shareholder von Sonepar, ein jährliches Programm zur kostenlosen Aktienzuteilung. Dieses Programm vergibt jedes Jahr kostenlose Aktien an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mindestens drei Jahren Betriebszugehörigkeit, ohne dass eine finanzielle Beteiligung erforderlich ist. Bis 2025 sind mehr als 28.000 Kolleginnen und Kollegen potenzielle Aktionäre geworden. Diese langfristige Initiative spiegelt Sonepars Engagement wider, die Interessen des Unternehmens, seiner Anteilseigner und seiner Mitarbeitenden in Einklang zu bringen und eine Kultur der Inklusivität und des gemeinsamen Erfolgs zu fördern. Die Erfolge des Jahres 2025 markieren einen weiteren entscheidenden Schritt auf dem Transformationsweg von Sonepar. Mit kontinuierlichen Investitionen in Innovation, digitale Fähigkeiten, Nachhaltigkeit und Talente ist das Unternehmen bestens positioniert, um Kunden weltweit zu unterstützen und langfristiges, profitables und verantwortungsvolles Wachstum zu verfolgen. Über Sonepar Sonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2024 erreichte Sonepar einen Umsatz von 32,5 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben. https://www.sonepar.com/ Sonepar in Deutschland In Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot. Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 167 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran. http://www.sonepar.de Pressekontakt: SMART PR GmbH Simone Frohn Talstraße 22-24 40217 Düsseldorf Tel.: 0211 2709-22 mailto:sonepar@smart-pr.de Sonepar Deutschland GmbH Maria von Wirth Peter-Müller-Straße 3 40468 Düsseldorf Tel.: 0211 302 32 129 mailto:maria.vonwirth@sonepar.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77310/6242445 OTS: Sonepar Deutschland GmbH