Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu FDP

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu FDP:

"Die Gründe für die jüngsten Wahlklatschen sind zu großen Teilen hausgemacht. Die FDP ist ihren miefigen Ruf, inhaltlich bloß Klientelpolitik für die Wohlhabenden zu machen, auch unter Dürr nicht losgeworden. Und von personeller Erneuerung war an der Spitze kaum etwas zu sehen. (.) Dürr sprach am Montag davon, die FDP zur Partei der gesellschaftlichen Erneuerung machen zu wollen, steht aber schon der Erneuerung seiner eigenen, zur Splitterpartei verkommenen FDP im Weg. Vielleicht hilft dem Liberalismus in Deutschland jemand anderes, wahrscheinlich aber nur noch eine ganz neue Partei."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Klagen gegen Mercedes und BMW
Verbrenner-Aus 2030? BGH urteilt heutegestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Verbrenner-Aus 2030? BGH urteilt heute
Iran: Überraschungen warten auf den Feindgestern, 09:32 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätgestern, 10:41 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
Alle Premium-News