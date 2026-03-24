Pressestimme: 'Volksstimme' zu SPD-Krise

dpa-AFX · Uhr
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MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu SPD-Krise:

"Die SPD hat bei ihrem Führungspersonal eine Fluktuation wie eine Zeitarbeitsfirma. Flugs setzt nach dem Machtverlust in Rheinland-Pfalz die nächste Führungsdebatte in aller Schärfe ein. Gesucht wird ein gewerkschaftsnaher Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, der zugleich Bannerträger der innerparteilichen Solidarität ist und der Erfahrung bei der Lösung nationaler und internationaler Krisen mitbringt. Außerdem muss die Führungskraft bei Reformen bereit sein, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Boris Pistorius wurde sofort ins Spiel gebracht, der in der Umfrage-Rangliste beliebteste deutsche Politiker. Sollte er das aufs Spiel setzen? Wenn Pistorius das schafft, was er sich als Verteidigungsminister vorgenommen hat, könnte er sich eine Anschlussverwendung aussuchen."/yyzz/DP/men

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