

EQS-Media / 24.03.2026 / 10:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID wächst personell und schafft Raum für weiteres Wachstum und Innovation

Personalstand der Gruppe im Geschäftsjahr 2025 mehr als verdoppelt

Neues Headquarter in Wels

Neues Global Innovation Center in Leipzig, Pegau wird Kompetenzzentrum für Dünger

Wels, 24.März 2026 – Die REPLOID Group AG („REPLOID“) wächst selbst in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld dynamisch weiter und baut die Organisation deutlich aus. Zu Beginn des Jahres 2025 beschäftigte die Gruppe 50 Personen, bis Jahresende waren es bereits 109 Mitarbeitende.

Der Personalaufbau setzt sich auch im laufenden Geschäftsjahr fort, in dem die Gruppe eine erneute Verdoppelung der Belegschaft plant. Um ausreichend Platz für das wachsende Team zu schaffen, übersiedelte sowohl das Headquarter in Wels als auch das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland an neue Standorte.

Im Februar 2026 bezogen die Mitarbeitenden im Headquarter Wels neue, moderne Büroräumlichkeiten am Standort Durisolstraße 6, Wels. REPLOID setzt an ihren Standorten auf ein Activity-Based-Working-Konzept, bei dem verschiedene Zonen für Fokusarbeit, Austausch, Kreativität oder vertrauliche Gespräche zur Verfügung stehen. Ergänzend verfolgt REPLOID ein New-Work-Konzept, bei dem der Mensch mit seinen Bedürfnissen nach Sinn, Selbstbestimmung und Entwicklung im Mittelpunkt steht. Ende 2025 waren am Standort rund 60 Personen beschäftigt; der neue Standort bietet Platz für bis zu 150 Mitarbeitende.

Im März 2026 übersiedelte ein großer Teil des Forschungs- und Entwicklungsteams von Pegau an den neuen Standort BMW-Allee 10 in Leipzig. In diesem „Global Innovation Center“ schafft REPLOID Raum für Forschungskooperationen sowie die praxisnahe Entwicklung neuer Futterrezepturen. Neben modernen Laborflächen für angewandte Forschung bietet der Standort auf über 2.500m² Hallenfläche umfassende Möglichkeiten für technische Weiterentwicklungen und die Gewinnung von Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege („Nursery“) nach dem neuesten Stand der Technik. Diese Junglarven werden anschließend in den dezentralen Insektenmastanlagen („ReFarmUnits“) der Kunden eingesetzt, um dort den bestmöglichen Ertrag zu erzielen. Der bisherige Standort in Pegau bleibt erhalten und wird zum Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Produktion von organischen Düngern. Das Global Innovation Center in Leipzig ist auf rund 60 Personen ausgelegt, das Kompetenzzentrum in Pegau auf rund 10 Personen.

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen

24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Maria-Theresia-Straße 53 4600 Wels Österreich Telefon: +43 660 / 776 50 40 E-Mail: office@reploid.eu Internet: reploid.eu ISIN: AT0000A3HRX5 Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2296128

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