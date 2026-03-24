Rheinmetall-Alternativen: Diese drei Aktien starten jetzt

Rheinmetall-Alternativen gesucht? Diese 3 Rüstungs-Aktien stehen nach ihren IPOs im Fokus vieler Anleger. Rüstungs-Aktien boomen und mit CSG, Vincorion und Gabler kommen neue Player an die Börse. Doch steckt hier wirklich das Potenzial für die nächsten Rheinmetall-Storys?

In diesem Video erfährst du:

• warum Rüstungs-Aktien aktuell so stark gefragt sind• welche neuen Aktien jetzt nach dem IPO interessant werden• was hinter CSG, Vincorion und Gabler steckt• ob sich hier echte Investmentchancen ergeben

Sind das die nächsten Gewinner im Rüstungssektor oder nur kurzfristiger Hype?

Jetzt reinschauen und selbst einordnen.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.