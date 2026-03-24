Videoanalyse 24.03.2026
SAP auf Talfahrt - Einstiegschance nutzen?
onvista · Uhr
Die SAP-Aktie hat in den letzten neun Monaten fast 50 Prozent an Wert verloren. Die Aktie ist aktuell so günstig bewertet wie zuletzt 2023, und viele Anleger stellen sich die Frage: Lohnt sich jetzt ein Einstieg?
Börsenprofi Martin Goersch erwähnte bei der Rallye der Aktie immer wieder, dass er vorsichtig wäre. Ob er seine Meinung geändert hat, erfährst du in seinem Video.
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