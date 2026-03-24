SAP schwächelt, Lumentum mit KI-Fantasie, Ecolab im Fokus
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Bayer, SAP, ASML, Ondas, Aerovironment, MP Materials, Apple, Palantir, Lumentum, Ecolab, Nvidia und CrowdStrike.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
SAP: Cloud-Wachstum verliert an Dynamik
Die jüngsten Analystenkommentare sorgen für neue Diskussionen rund um die Wachstumsperspektiven von SAP. Wie belastbar ist die Story noch – und wo liegen die größten Risiken?
Lumentum: KI-Optik sorgt für neue Fantasie
Ein frischer Bull Case bringt Bewegung in die Lumentum-Aktie. Welche Rolle spielen neue Deals, steigende Kapazitäten und die Nähe zu großen Tech-Konzernen?
Ecolab: Milliarden-Übernahme im Fokus
Mit dem Einstieg in den Rechenzentrumsmarkt setzt Ecolab auf ein stark wachsendes Segment. Welche Chancen entstehen daraus – und wie ist die Bewertung einzuordnen?
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