SAP schwächelt, Lumentum mit KI-Fantasie, Ecolab im Fokus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SAP: Cloud-Wachstum verliert an Dynamik

Die jüngsten Analystenkommentare sorgen für neue Diskussionen rund um die Wachstumsperspektiven von SAP. Wie belastbar ist die Story noch – und wo liegen die größten Risiken?

Lumentum: KI-Optik sorgt für neue Fantasie

Ein frischer Bull Case bringt Bewegung in die Lumentum-Aktie. Welche Rolle spielen neue Deals, steigende Kapazitäten und die Nähe zu großen Tech-Konzernen?

Ecolab: Milliarden-Übernahme im Fokus

Mit dem Einstieg in den Rechenzentrumsmarkt setzt Ecolab auf ein stark wachsendes Segment. Welche Chancen entstehen daraus – und wie ist die Bewertung einzuordnen?