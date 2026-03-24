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Schlumberger: Vom Öl-Dienstleister zum Tech-Pionier der Energiewende

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Schlumberger: Vom Öl-Dienstleister zum Tech-Pionier der Energiewende


Der ehemals klassische Ölfelddienstleister Schlumberger erfindet sich durch Künstliche Intelligenz und digitale Plattformen rasant neu und macht sich zunehmend unabhängig von der reinen Anzahl aktiver Bohrtürme. Starke Quartalszahlen, hohe Margen im wachsenden Digitalsegment und milliardenschwere Aktienrückkäufe beweisen, dass diese ambitionierte Transformation aufgeht.

Transformation und technologisches Lösungsportfolio

SLB, ehemals unter dem Namen Schlumberger bekannt, positioniert sich heute längst nicht mehr nur als klassischer Ölfelddienstleister, sondern als globales Technologieunternehmen, das die Innovation im Energiesektor aktiv vorantreibt. Aus der Perspektive des Konzerns liegt der strategische Fokus darauf, den Kunden ganzheitliche Lösungen anzubieten, die von der traditionellen Exploration und Förderung über Untersee-Produktionssysteme bis hin zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse reichen. Ein besonderes Augenmerk legt das Management zunehmend auf die Digitalisierung im großen Maßstab. Mit cloudbasierten Plattformen und KI-gestützten Tools ermöglicht SLB seinen Kunden, die Effizienz von Bohranlagen signifikant zu steigern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Durch diese konsequente Neuausrichtung und die Erweiterung des Portfolios um neue Energiesysteme sieht sich der Konzern nicht nur als Dienstleister für das klassische Öl- und Gasgeschäft, sondern als unverzichtbarer Technologiepartner in der globalen Energiewende.




 
 

Endlos Turbo Long 38,6208 open end: Basiswert Schlumberger Ltd.

DU6156
Quelle: DZ BANK: Geld 24.03. 13:41:57, Brief 24.03. 13:41:57
0,92 EUR 0,94 EUR -1,08% Basiswertkurs: 49,250 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 00:00:00
Basispreis 38,6208 USD Knock-Out-Barriere 38,6208 USD
Hebel 4,52x Abstand zum Basispreis in % 21,58%
Abstand zum Knock-Out in % 21,58% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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