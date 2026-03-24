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Silber - abc-Korrektur: Tief (zunächst) gesehen?

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abc-Korrektur: Tief (zunächst) gesehen?

In unserer letzten Einschätzung des Edelmetalls hatten wir die Bedeutung der Bastion bei 71/70 USD hervorgehoben. Deren Bruch hat dann nochmals einen deutlichen Abverkauf nach sich gezogen. Das gestrige Tief bei 60,95 USD war gleichbedeutend mit einem neuen Jahrestief und ging fast mit einem Ausloten der 200-Tage-Linie (akt. bei 57,46 USD) einher. Auf dieser Basis hat das Edelmetall dann einen klassischen „Hammer“ ausgebildet. Dieses konstruktive Kerzenmuster weckt gleichzeitig Hoffnungen, dass es sich bei der jüngsten Verschnaufpause um eine klassische abc-Korrektur handelt. Eine nachhaltige Rückeroberung der eingangs beschriebenen Schlüsselzone bei 70/71 USD würde das diskutierte „Hammer“-Umkehrmuster endgültig „bullish“ nach oben auflösen. Diesen Befreiungsschlag definieren wir als Signalgeber für einen Erholungsimpuls. Zunächst in Richtung des Tiefs von Anfang März bei 77,89 USD, perspektivisch sogar bis zur 50-Tage-Linie (akt. bei 86,19 USD). Unter dem Strich spricht einiges dafür, dass der Silberpreis gestern ein wichtiges Preistief „gesetzt“ hat.

Silber (Daily)

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²



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