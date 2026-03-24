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SKAN mit gutem Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025



24.03.2026 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



SKAN mit gutem Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025

Auftragseingang um 3.1% auf CHF 370.6 Mio. gesteigert; Auftragsbestand von CHF 346.1 Mio. bietet eine gute Visibilität für den weiteren Jahresverlauf.

Nettoerlös nahm als Folge von Projektverschiebungen um 7.7% auf CHF 333.3 Mio. ab; währungsbereinigt betrug der Rückgang 6.4%.

EBITDA erreicht CHF 38.6 Mio., was einer EBITDA-Marge von 11.6% entspricht.

Dividende von CHF 0.22 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beantragt.

Dr. Christian Schlögel wird der Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen; Patrick Schär stellt sich nach 16 Jahren nicht zur Wiederwahl.

Für 2026 wird eine Umsatzsteigerung im oberen Zehnprozentbereich und eine EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 Prozent erwartet.



Allschwil, 24. März 2026 – Die SKAN Group AG, Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der Pharma- und Biotech-Industrie, verzeichnete 2025 ein weiterhin robustes Wachstum ihres Absatzmarkts und eine hohe Kundennachfrage nach ihren Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen biopharmazeutischer Wirkstoffe. Hauptanwendungsgebiete waren Abfüll-Linien für Onkologie-Anwendungen und biotechnologisch hergestellte injizierbare grosse Moleküle. Besonders gefragt waren Abfüll-Linien für ADC-Wirkstoffe (Antibody Drug Conjugates). Diese modernen Onkologie-Medikamente benötigen komplexe, aseptisch-toxische Grossanlagen mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. SKAN hat auf diesem Gebiet eine Kernkompetenz und mehrere Aufträge im jeweils zweistelligen Millionenbereich erhalten.

Beim insgesamt guten Auftragseingang zeigten sich regionale Unterschiede. Während der Auftragseingang von europäischen Kunden im gesamten Jahresverlauf stark blieb, kamen die Aufträge aus den USA in der zweiten Jahreshälfte etwas zögerlicher, was hauptsächlich auf die zeitliche Planung der Kundenbudgets und eine längere Entscheidungsfindung zurückzuführen war. Die Erfolgsquote bei Offerten lag bei rund 50%, was vor allem auf die qualitative und technologische Überlegenheit der SKAN-Anlagen sowie auf das Prozess-Know-How der Gruppe zurückzuführen ist. SKAN konnte dadurch ihre Stellung als Nummer eins im High-End-Segment des Isolatormarkts festigen.

Die Umsatzentwicklung blieb unter Vorjahr als Folge von Projektverschiebungen in aussergewöhnlichem Ausmass. Besonders betroffen waren Impfstofflinien. Die weltweit rückläufige Nachfrage nach Impfstoffen hat zu Prioritätenverschiebungen bei den Pharmafirmen geführt. Mehrere, während der COVID-Phase bestellte Linien werden verzögert in Betrieb genommen, so dass SKAN die entsprechenden Projektumsätze noch nicht verbuchen konnte.

Eckwerte auf Gruppenstufe

Für das Geschäftsjahr 2025 weist die SKAN Gruppe einen Auftragseingang von CHF 370.6 Mio. aus, 3.1% mehr als im Vorjahr (2024: CHF 359.5 Mio.). Der Auftragsbestand kletterte um 8.7% auf CHF 346.1 Mio. (CHF 318.3 Mio.), was im Anlagengeschäft eine gute Visibilität ermöglicht. Darin enthalten sind derzeit rund CHF 15 bis 20 Mio., die einem potenziellen Stornierungsrisiko unterliegen.

Der Nettoerlös nahm um 7.7% auf CHF 333.3 Mio. ab (CHF 361.3); währungsbereinigt betrug der Rückgang 6.4%. Grund sind die angesprochenen Projektverschiebungen, wodurch sich die entsprechenden Umsätze und Gewinne ins laufende Jahr verlagert haben.

Der EBITDA reduzierte sich um 32.3% auf CHF 38.6 Mio. (CHF 57.0 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 11.6% entspricht (15.8%). Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2025 betrug CHF 17.6 Mio. (CHF 40.8 Mio.)

Equipment & Solutions treibt strategische Initiativen voran

Das Segment Equipment & Solutions verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Auftragseingang von CHF 248.5 Mio., 2.6% weniger als im Vorjahr (CHF 255.0 Mio.). Der Nettoerlös ging um 20.0% auf CHF 216.8 Mio. zurück (CHF 270.9 Mio.). Daraus resultiert eine Book-to-bill Ratio für das Segment von 1.15. Der Segment-EBITDA reduzierte sich auf CHF 9.4 Mio., was eine EBITDA-Marge von 4.3% ergibt (CHF 30.3 Mio., 11.2%).

SKAN hat die durch die erwähnten Projektverschiebungen entstandenen Lücken in der Fertigung durch Vorproduktionen von Standardisolatoren, wie beispielsweise für Qualitätskontrollen, kompensiert. Diese Vorproduktionen haben im zweiten Halbjahr 2025 Umsätze und Marge generiert und konnten die durch die Projektverschiebungen entstandenen Umsatzausfälle partiell kompensieren.

SKAN hat weiterhin in die strategischen Initiativen investiert. Im Berichtszeitraum floss ein bedeutender Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die 7.4% des Umsatzes entsprachen, in die Integrated Process Solutions. Die Ende 2025 erfolgte Auslieferung einer solchen, auf der neusten Robotikplattform von SKAN basierenden Anlage untermauert die Fortschritte auf diesem zukunftsweisenden Gebiet.

Akquisitionen als Wachstumstreiber für Services & Consumables

Das Segment Services & Consumables erzielte im Berichtsjahr einen um 17.0% höheren

Auftragseingang von CHF 122.2 Mio. (CHF 104.5 Mio.). Der Nettoerlös wurde um 28.9% auf CHF 116.5 Mio. gesteigert (CHF 90.4 Mio.). Der EBITDA erreichte CHF 29.2 Mio., was einer EBITDA-Marge von 25.0% entspricht (CHF 26.6 Mio., 29.5%).

Das Service-Geschäft hat sich gut entwickelt und die installierte Basis ist weiter gewachsen. Der unterproportionale Anstieg des Auftragseingangs und die tiefere Marge sind auf die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen, als SKAN mehrjährige Serviceverträge abschliessen konnte und Aspetic Technologies einen umfangreichen Einzelauftrag für aseptische Verbrauchsmaterialien erhalten hatte.

Die Akquisitionen von Metronik und ABC Transfer haben zum Wachstum und Ergebnis beigetragen, da beide ab August 2025 konsolidiert wurden. Metronik mit Sitz in Ljubljana ist eine führende Anbieterin von Software für die Produktionsdigitalisierung, einschliesslich Manufacturing Execution Systems, digitalen Integrationsdienstleistungen und Automatisierungslösungen. Die Software-Plattform von Metronik bildet das digitale Rückgrat moderner Pharmaproduktionsumgebungen und erfüllt höchste Anforderungen im GMP-Umfeld. Gemeinsam mit Metronik kann SKAN den Kunden eine ganzheitliche Lösung entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungskette bieten – von der Isolatortechnologie und Automatisierung bis hin zu vollständig digitalisierten und integrierten Fertigungsprozessen. ABC Transfer mit Sitz im französischen Tours ist auf Transfersysteme für aseptische Abfüllprozesse spezialisiert. Die sterilen Transferanschlüsse (Alpha/Beta Ports), Behälter (Container) und Transferbeutel (Betabags) ermöglichen die sterile Einbringung von Materialien in Isolatoren sowie das sichere Ausschleusen von Proben. Die Transferbeutel erweitern das SKAN-Portfolio an Verbrauchsmaterialien.

Die Akquisitionen der beiden Gesellschaften erfolgten nach Massgabe der SKAN-Strategie, mittelfristig den Anteil von Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien am Gesamtumsatz signifikant zu erhöhen und dadurch das Margenprofil der Gruppe zu steigern. Das Segment Services & Consumables trug 35% zum Gesamtumsatz 2025 der SKAN Gruppe bei, im Vergleich zu 25% im Vorjahr. Gestützt auf die starke Marktpräsenz der SKAN Gruppe werden die beiden Gesellschaften ihr Geschäft schneller skalieren können. Initiativen zur gemeinsamen Kundenansprache wurden bereits gestartet.

Der Aufbau der Pre-Approved-Services wurde im Berichtszeitraum erfolgreich weitergeführt. Diese Dienstleistung beinhaltet vorläufig zwei Abfüll-Linien: eine Linie für mittlere Produktionsvolumina und verschiedene Formate wie Vials, Spritzen und Karpulen sowie eine Linie für die Herstellung von Zell- und Genprodukten (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP). Die Resonanz aus ersten Kundengesprächen ist äusserst positiv. Nach der Inspektion der Anlage durch die Schweizer Zulassungsbehörde soll der kommerzielle Start im zweiten Halbjahr 2026 stattfinden.

Operativer Cash Flow deutlich gesteigert

Unter Ausklammerung der Kosten für die Akquisitionen betrugen die Investitionen im Berichtsjahr CHF 45.9 Mio. (CHF 53.8 Mio.). Der Hauptteil der Investitionen floss in den Aufbau der Pre-Approved Services. Der Operative Cash Flow wurde um 37.3% auf CHF 64.1 Mio. gesteigert (CHF 46.7 Mio.), was in erster Linie auf die positive Entwicklung des Net Working Capital zurückzuführen ist.

Das Eigenkapital zum Jahresende 2025 belief sich auf CHF 127.6 Mio. (CHF 202.6 Mio.), entsprechend einer Eigenkapitalquote von 26.5% (52.7%). Die Verrechnung des Goodwills aus den beiden Akquisitionen führte zu einem Rückgang der Eigenkapitalquote.

Anträge an die Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung der SKAN Group AG vom 7. Mai 2026 die Zahlung einer Dividende von CHF 0.22 je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 30% entspricht.

Weiter wird der Generalversammlung die Wahl von Dr. Christian Schlögel als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Dr. Christian Schlögel (1964, deutscher Staatsangehöriger) ist ein ausgewiesener Experte für Software, digitale Transformation und künstliche Intelligenz mit 30 Jahren Führungserfahrung in globalen Technologie-, Software- und Industrieunternehmen. Nachdem SKAN durch die Metronik-Übernahme ihr Angebot um Software und digitale Integrationsdienste erweitert und parallel dazu die digitale Transformation des Unternehmens und der Dienstleistungen vorantreibt, wird Dr. Christian Schlögel wertvolle Expertise in den Verwaltungsrat einbringen.

Patrick Schär hat sich nach 16 Jahren im Verwaltungsrat aus beruflichen Gründen entschieden, nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Mit seinem fachlichen Hintergrund und seiner Erfahrung als Finanzexperte hat er wesentlich zur Entwicklung der SKAN Gruppe beigetragen. Der Verwaltungsrat dankt ihm sehr für sein langjähriges Engagement und die ausgezeichnete Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

Zuversichtlicher Ausblick

SKAN ist weiterhin in einem strukturell wachsenden Markt tätig, der angetrieben wird vom zugrundeliegenden Wachstum des weltweiten Pharma- und Biotech-Markts, dem verstärkenden Trend hin zu injizierbaren Medikamenten sowie der Verdrängung der traditionellen Reinräume durch die sicherere und nachhaltigere Isolator-Technologie. Diese Trends sorgen dafür, dass die Nachfrage nach Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen von Medikamenten sowie nach den damit verbundenen Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien anhalten wird.

Gestützt auf die strukturellen Wachstumstreiber und den soliden Auftragsbestand blicken Verwaltungsrat und Management zuversichtlich in das laufende Jahr. Auf Stufe Nettoumsatz wird 2026 eine Steigerung im oberen Zehnprozentbereich erwartet. Die EBITDA-Marge dürfte zwischen 13 und 15 Prozent zu liegen kommen. Neben der planmässigen Abwicklung des hohen Auftragsvolumens liegen die Prioritäten im laufenden Jahr auf dem erfolgreichen Start der Pre-Approved Services.

Konsolidierte Kennzahlen

in 1'000 CHF 2025 in % vom

Nettoerlös 2024 in % vom

Nettoerlös Veränderung in % SKAN Finanzkennzahlen Auftragseingang 370’634 359’473 3.1% Auftragsbestand 346’133 318’341 8.7% Nettoerlös 333’335 361’295 -7.7% EBITDA 38’588 11.6% 56’961 15.8% -32.3% EBIT 25’426 7.6% 44’482 12.3% -42.8% Gewinn 17’565 5.3% 40’791 11.3% -56.9% Net working capital (NWC) -26’622 8’209 not meaningful Return on capital employed (ROCE) 10.3% 21.5% -52.0% Investitionen 45’867 53’789 -14.7% Eigenkapital 127’591 202’563 -37.0% Eigenkapitalquote 26.5% 52.7% -49.7% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 64’109 46’700 37.3% Geldfluss aus Investitionstätigkeit -130’906 -69’057 89.6% Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 108’987 -9’349 not meaningful Mitarbeitende 1’755 1’471 19.3% Segmentkennzahlen Equipment & Solutions Auftragseingang 248’452 255’014 -2.6% Auftragsbestand 293’081 282’964 3.6% Nettoerlös 216’840 270’904 -20.0% EBITDA 9’420 4.3% 30’314 11.2% -68.9% Services & Consumables Auftragseingang 122’182 104’459 17.0% Auftragsbestand 53’052 35’377 50.0% Nettoerlös 116’495 90’391 28.9% EBITDA 29’168 25.0% 26’647 29.5% 9.5% Aktienkennzahlen Namenaktien 22’483’524 22’483’524 0.0% Ergebnis pro Aktie (in CHF) 0.72 1.73 -58.1% Dividende pro Aktie (in CHF) 0.22 0.40 -45.0%

Telefonkonferenz und Audio Webcast (in Englisch):

Jonas Greutert, CEO, und Burim Maraj, CFO, werden heute im Rahmen einer Telefonkonferenz und eines Audio Webcast das Jahresergebnis 2025 erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Im Anschluss stehen sie für Fragen zur Verfügung.

Dienstag, 24. März 2026

13:30 bis 14:30 Uhr

Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz können Sie sich über diesen Link registrieren. Sie erhalten eine Bestätigungs-Mail mit individuellen Einwahldaten. Die Präsentation können Sie hier verfolgen (bitte Browser-Ton stumm schalten).

Die Präsentation wird auch als LiveAudiowebcast übertragen. Für den Zugang benutzen Sie bitte diesen Link. Fragen können via Chat-Funktion gestellt werden. Eine Aufzeichnung steht anschliessend unter dem gleichen Link zur Verfügung.

Für Fragen zur Telefonkonferenz oder zum Audio Webcast oder bei Problemen mit dem Link wenden Sie sich bitte an ir@skan.com, +41 79 703 87 28.



Download-Links:

>> Geschäftsbericht 2025

>> Präsentation Jahresergebnis 2025



Kontakte:

Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com, +41 79 635 64 13



Finanzkalender:

7. Mai 2026 Generalversammlung 2026 18. August 2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026

SKAN – together always one step ahead

SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1750 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien, Kroatien, Japan, den USA und Brasilien.

Ende der Adhoc-Mitteilung

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