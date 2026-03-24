Söder will Reformen jetzt schon bis Pfingsten

Berlin, 24. Mrz (Reuters) - ⁠CSU-Chef Markus Söder hat Kritik an den Plänen der schwarz-roten Koalition geübt, umfangreiche Reformen der Sozialsysteme bis Sommer zu beschließen. "Das ist wohl zu langsam. Am besten muss alles zwischen Ostern und Pfingsten passieren", sagte der bayerische Ministerpräsident dem Magazin "Stern". "Die Lage ist so ernst wie nie", fügte Söder hinzu. "Der Krieg im Nahen Osten und die veränderte Weltwirtschaft zwingen uns dazu, ‌richtig Tempo zu machen." Bisher bestand Einigkeit zwischen CDU, CSU und SPD, dass man nach Vorlage der Vorschläge der Reformkommissionen zu Gesundheit, Pflege und Rente nach und nach bis zur Sommerpause Reformen beschließt. Die Rentenkommission ⁠etwa legt ihre ⁠Vorschläge erst Ende Juni vor.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sprach sich dafür aus, dass die Bundesregierung die Reformen Schritt für Schritt beschließen sollte. "Ich halte nichts von einem Zeitplan", sagte er. Sobald die Experten jeweils ihre Vorschläge gemacht hätten, sollte die Politik entscheiden. Er wollte deshalb auch keine Stellung zu einzelnen Punkten nehmen, weil dies zu früh sei. "Es läuft alles vom Kurs her in die richtige Richtung", sagte er auch mit Blick auf den Koalitionspartner ‌SPD. "Deswegen werde ich mich nicht festlegen auf Zeitfenster, auf Daten und ‌auf Abläufe." Er habe ein sehr gutes und positives Gefühl, dass man zu guten und umfassenden Beschlüssen komme.

Man werde in den kommenden Wochen häufiger erleben, dass Medien einzelne Vorschläge aufgreifen würden, sagte er auf die Frage, ob die Koalition sich ⁠entschieden habe, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern in der Gesundheitsversicherung abzuschaffen. "An der Stelle sind wir noch gar nicht", betonte ‌er. Erst müssten die Kommissionen ihre Vorschläge vorlegen, danach ⁠setze sich die Politik zusammen und entscheide. Man dürfe nicht alles bereits im Vorfeld zerreden.

In der Debatte über eine mögliche Einkommensteuerreform lehnten CSU-Chef Söder und Ifo-Chef Clemens Fuest eine Anhebung des Spitzensteuersatzes ab. "Den Spitzensteuersatz zu erhöhen, wäre ein Schlag ins Gesicht für die Leistungsträger im Mittelstand", sagte Söder dem "Stern" ‌mit Verweis darauf, dass viele Mittelständler ihre Steuern in der ⁠Einkommensteuer zahlen. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann erinnerte an den schwarz-roten ⁠Koalitionsvertrag, der Steuererhöhungen ausschließe. "Wenn man den Spitzensteuersatz erhöht, nimmt man negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum in Kauf, vor allem, weil man damit Unternehmen belastet, die als Personengesellschaften organisiert sind", sagte Ifo-Chef Fuest der "Rheinischen Post". Wer Steuern senken wolle, müsse die Staatsausgaben senken.

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann verteidigte dagegen die ebenfalls angedachte Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen. Der Staat würde hier im Grunde nur etwas vorfinanzieren, weil durch den wirtschaftlichen Positiveffekt dann wieder mehr Steuereinnahmen zu erzielen seien.

Die Regierung müsse am Ende ausgewogene Reformpakete präsentieren können, sagte Hoffmann. "Es wird nicht ohne Geburtsschmerzen gehen", fügte er mit Blick auf Einsparungen hinzu. Er schloss nicht aus, dass es dabei ⁠auch zu gemeinsamen Positionen von CSU und SPD in den Verhandlungen kommen könne - "den beiden S-Parteien".

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)