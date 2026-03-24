Trading-Chance EUR/USD: Massiver Rutsch in Sicht!?

Good to know

Der Euro stellt als gemeinsame Währung der Europäischen Union eines der ambitioniertesten wirtschaftlichen und politischen Projekte der modernen Geschichte dar. Er dient heute als offizielles Zahlungsmittel in der sogenannten Eurozone, die mittlerweile zwanzig Mitgliedstaaten umfasst und damit einen der bedeutendsten Wirtschaftsräume der Welt bildet. Durch die Einführung des Euro wurde nicht nur der grenzüberschreitende Handel innerhalb Europas massiv vereinfacht, sondern auch die Preisvergleichbarkeit für Verbraucher erhöht und das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen den teilnehmenden Nationen vollständig eliminiert.

In seiner globalen Rolle fungiert der Euro nach dem US-Dollar als die zweitwichtigste Reservewährung weltweit, was die enorme Stabilität und das Vertrauen unterstreicht, das internationale Märkte in die europäische Gemeinschaftswährung setzen. Verwaltet und geschützt wird die Währung von der Europäischen Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main, deren primäres Ziel die Gewährleistung der Preisstabilität ist, um die Kaufkraft der Bürger langfristig zu sichern. Neben seiner rein ökonomischen Funktion hat der Euro zudem eine tiefgreifende symbolische Bedeutung, da er im Alltag von über 340 Millionen Menschen als greifbares Zeichen der europäischen Integration und Zusammengehörigkeit fungiert.

Interessante Details zeigen sich auch in der physischen Gestaltung des Geldes, bei der die Banknoten in allen Ländern identisch sind und Brücken sowie Fenster als Symbole für Offenheit und Verbindung zeigen, während die Münzen eine gemeinsame europäische Seite und eine individuell gestaltete nationale Seite besitzen. Trotz dieser nationalen Prägungen behalten die Münzen im gesamten Euro-Währungsgebiet ihre uneingeschränkte Gültigkeit, was die Flexibilität dieses Systems im Alltag unterstreicht. Der Euro bleibt somit weit mehr als nur ein bloßes Tauschmittel, er ist das ökonomische Rückgrat eines Kontinents, der durch eine gemeinsame Identität und enge wirtschaftliche Verflechtung weiter zusammenwächst.

Was ist der CoT-Report?

Wöchentlich am Dienstag wird von der CFTC (einer Behörde in den USA) die Positionierung aller an den Terminmärkten positionierten Händler erfasst und am Freitag der gleichen Woche (zu unserer Zeit abends) veröffentlicht. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen. Schließlich sind die Aktionen der großen Marktteilnehmer (kommerzielle Adresse, Fonds) so umfassend, dass sie Preise bewegen. Dabei wird gemäß des alten Reports in drei Gruppen (Commercials, Large Specs, Small Specs) unterteilt und im neuen, seit Mitte 2006 veröffentlichten Report in vier Gruppen. Der neue Report splittet das Lager der Commercials nochmals auf und teilt es in Producer (Rohstoffe)/ Dealer Intermediary (Financials) auf der einen Seite und Swap Dealer auf der anderen Seite auf. Aus dem Report lassen sich die Trends herauslesen, aber besonders auch Extrem-Situationen, die einen antizyklischen Einstieg rechtfertigen. Letzteres ist derzeit für den Euro der Fall, wie wir gleich sehen werden.

Es braut sich „was“ zusammen…

Im aktuellen CoT-Report wird deutlich, dass sich im Euro erhebliche Spannung aufbaut, die sich auf mittlere Sicht in einem starken Trend entladen sollte. Direkt unterhalb des Preis-Charts sehen wir (blau) die Netto-Position der Small-Specs. Das sind Kleinspekulanten, wie Sie und wir, die aufgrund der geringen Volumina, die sie handeln, keine Relevanz für den Preistrend haben. Doch in diesem Lager agieren viele primär emotional und ohne Strategie, womit deren Positionen als Kontraindikator taugen. Wie wir sehen, gingen hohe Netto-Positionen der Kleinspekulanten sehr zuverlässig mit lokalen Markthochs einher.

Im Fenster darunter sehen wir rot die Netto-Position der Dealer Intermediary. Das sind Banken und große kommerzielle Adressen, die zum Beispiel verbriefte Produkte auf den Euro emittieren und sich über den Terminmarkt absichern. Ihr Pendant ist (grün) das Managed Money, sprich Fonds. Wir sehen, dass die großen Spekulanten so hoch investiert sind, wie im Jahr 2023. Damals korrigierte der Euro um mehr als 10 Prozent. Die Dealer Intermediary (rot) sind so stark Netto-Short, wie 2023 und 2021. Seinerzeit brach der Euro von 1,22 auf zwischenzeitlich 0,96 US-Dollar ein. Die Zeichen stehen also ganz eindeutig auf Sturm für die Gemeinschaftswährung der Europäer.

Quelle: www.barchart.com

Zinsdifferenz pro USA

Kapital sucht sich prinzipiell die attraktivere Verzinsung. Darum spielt der Leitzins der jeweiligen Notenbanken und die sich daraus ergebende Differenz zwischen Europa und den USA eine wichtige Rolle. Derzeit liegt der US-Leitzins bei 3,5-3,75 Prozent und jener der Europäischen Zentralbank bei 2,0 Prozent. Die Zinsdifferenz ist mit 1,5 Prozent klar pro USA, so dass Anlagen in den USA sich deutlich mehr rentieren, als hier. Kapitalströme aus dem Euro heraus und in den Dollar hinein sind dadurch wahrscheinlicher.

Fazit

Die Ausgangslage ist eindeutig, wie sie eindeutiger kaum sein könnte: nahezu alle Faktoren sprechen für begrenztes Aufwärtspotenzial des Euro bei gleichzeitig erheblichen Abwärtsrisiken. Davon können Trader profitieren, indem sie eine Turbo Short Optionsschein mit unbegrenzter Laufzeit kaufen. Ein solch passendes Produkt möchten wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 1,1949 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 1,1604 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 32. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN4089.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,18 bis 1,20 USD

Unterstützungen: 1,12-1,14 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN UN4089 ISIN DE000UN40897 Basispreis 1,1949 USD K.O.-Schwelle 1,1949 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 32 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.