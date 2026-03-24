Über 3.000 erfolgreich vermittelte THG-Prämien: Kunden profitieren vom Service der Allane Mobility Group

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EQS-Media / 24.03.2026 / 09:21 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Über 3.000 erfolgreich vermittelte THG-Prämien: Kunden profitieren vom Service der Allane Mobility Group

Garching bei München, 24. März 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen, hat seit Einführung ihres THG-Services im Jahr 2023 gemeinsam mit ihrem Partner Elektrovorteil mehr als 3.000 THG-Prämien für Halter von Elektrofahrzeugen erfolgreich vermittelt. Damit unterstützt das Unternehmen Privat- und Gewerbekunden dabei, sich über Allane.de („Allane“) unkompliziert eine jährliche Prämie für ihr E-Fahrzeug zu sichern. Auch im Jahr 2026 bietet Allane seinen Kunden diesen Service an.

Die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) ist ein Förderinstrument zur Reduzierung von CO₂-Emissionen. Halter von reinen Elektrofahrzeugen können die eingesparten Emissionen zertifizieren lassen und als Quote veräußern. Die entsprechenden Zertifikate werden an quotenverpflichtete Unternehmen verkauft, die gesetzlich zur Minderung ihrer Treibhausgasemissionen verpflichtet sind.

Attraktive Prämie – wahlweise sofort oder später

Kunden profitieren bei Allane von flexiblen Auszahlungsoptionen:

Prämienoption Auszahlungshöhe Auszahlungszeitraum
Direktzahlung 100 € innerhalb von 5 Werktagen
Sonderprämie 210 € innerhalb von 5 bis 7 Monaten**

** Der Auszahlungszeitraum kann variieren, da er von den Bearbeitungszeiten des Umweltbundesamts abhängt.

Für Privatpersonen ist die THG-Prämie steuerfrei. Sie kann zudem pro Fahrzeug und pro Jahr erneut beantragt werden.

Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane SE: „Dass sich bereits mehr als 3.000 Elektrofahrzeughalter für unseren THG-Service entschieden haben, zeigt, wie groß der Bedarf an einfachen und verlässlichen Lösungen ist. Wir kombinieren attraktive, garantierte Auszahlungen mit einem vollständig digitalen Prozess – und leisten damit einen konkreten Beitrag, Elektromobilität wirtschaftlich noch attraktiver zu machen.“

In fünf Schritten zur THG-Prämie

Die Beantragung erfolgt vollständig digital über Allane.de und ist in wenigen Minuten abgeschlossen:

  1. Auswahl zwischen Privat- und Gewerbekunde
  2. Eingabe der persönlichen Daten
  3. Hochladen der Vorderseite der Zulassungsbescheinigung Teil I (bei Sofortauszahlung zusätzlich Ausweis)
  4. Wahl der gewünschten Auszahlungsoption
  5. Angabe der Kontodaten

Allane.de arbeitet bei der Abwicklung mit dem spezialisierten Anbieter Elektrovorteil zusammen Der Partner wird auf der Bewertungsplattform Trustpilot aktuell mit einem Score von 4,6 („Hervorragend“) auf Basis von über 18.000 Bewertungen geführt, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit mit dem Service hinweist.

Die erfolgreiche Vermittlung von über 3.000 THG-Prämien unterstreicht den Anspruch von Allane, nachhaltige Mobilitätslösungen voranzutreiben und Kundinnen und Kunden konkrete finanzielle Mehrwerte zu bieten.

Weitere Informationen zur THG-Prämie und zur Antragstellung sind auf Allane.de verfügbar.

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Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Flottenleasing, Online Retail, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com


Pressekontakt:
Kirchhoff Consult
allane@kirchhoff.de



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Emittent/Herausgeber: Allane SE
Schlagwort(e): Auto

24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allane SE
Parkring 33
85748 Garching bei München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7080 81 610
E-Mail: ir@allane.com
Internet: http://ir.allane-mobility-group.com
ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
WKN: A0DPRE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2296184

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