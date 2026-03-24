US-Behörde verbietet Import neuer ausländischer Router

23. ⁠Mrz (Reuters) - Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC verbietet den Import neuer im Ausland hergestellter Router für Endverbraucher und geht damit aus Sicherheitsbedenken insbesondere gegen chinesische Elektronik vor. ‌Die am Montag erlassene Anordnung betrifft ausschließlich neue Modelle, der Import und die Nutzung bereits vorhandener ⁠Geräte ⁠bleiben erlaubt. Cyberkriminelle hätten in der Vergangenheit Sicherheitslücken in ausländischen Geräten ausgenutzt, um Netzwerke zu stören, Spionage zu betreiben und geistiges Eigentum zu stehlen, erklärte die FCC. Schätzungen zufolge beherrschen ‌chinesische Hersteller mindestens 60 Prozent ‌des US-Marktes für Heimrouter.

Der republikanische Vorsitzende des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus, John Moolenaar, begrüßte die Entscheidung. Sie schütze ⁠das Land vor anhaltenden Cyberangriffen aus der Volksrepublik ‌und stelle sicher, dass ⁠diese Geräte nicht Teil der kritischen Infrastruktur würden. Die chinesische Botschaft in Washington nahm zunächst nicht Stellung. Im Februar hatte der ‌texanische Generalstaatsanwalt Ken ⁠Paxton den kalifornischen Router-Hersteller TP-Link ⁠Systems verklagt. Der aus einem chinesischen Konzern hervorgegangene Netzwerkausrüster wies die Vorwürfe zurück, der Regierung in Peking Zugriff auf US-Verbraucherdaten zu gewähren. Im Dezember hatte die FCC ein ähnliches Importverbot für neue chinesische Drohnen verhängt.

(Bericht von David ShepardsonBearbeitet von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)