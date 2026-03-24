Wadephul: Gespräche der USA mit Iran könnten "Wendepunkt" im Krieg sein

Berlin, ⁠24. Mrz (Reuters) - Außenminister Johann Wadephul sieht Gespräche zwischen den USA und Iran als Chance, den Iran-Krieg zu beenden.

"Das könnte ein Wendepunkt in diesem Konflikt ‌sein", sagte der CDU-Politiker am Dienstag dem MDR zu Spekulationen über mögliche direkte Kontakte zwischen ⁠Washington ⁠und Teheran. Was Deutschland zu einem Erfolg beitragen könne, werde man tun. Man habe den USA angeboten, ihnen diplomatisch zur Seite zu stehen, falls dies gewünscht sei.

Wadephul betonte ‌mit Blick auf widersprüchliche Berichte ‌über direkte Gespräche, dass "etwas stattfindet". "Das ist doch gut in dieser Zeit, in der es immer ⁠mehr Eskalationsgefahren gab als die Möglichkeit, diesen Konflikt ‌irgendwie unter Kontrolle zu ⁠bringen." Der Außenminister sprach von einem "zarten Pflänzchen", aber dies sei ein Anfang.

Wadephul begrüßte zudem, dass US-Präsident Donald Trump die angedrohten ‌Angriffe auf iranische ⁠Kraftwerke für fünf Tage ⁠zurückgestellt habe. "Jeder würde sich mehr wünschen in der Sache und auch von der Frist her, aber immerhin", sagte er. Dies seien fünf Tage, in denen viele miteinander sprechen könnten.

(Bericht von Andreas Rinke und Thomas Seythal, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)