Wadephul: Transatlantisches Verhältnis in tiefem Wandel

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert angesichts tiefgreifender Veränderungen in der US-Politik unter Präsident Donald Trump Einigkeit in Europa. "Unser transatlantisches Verhältnis befindet sich in einem tiefgehenden Wandel", sagte der CDU-Politiker in Berlin bei einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Wiedergründung des Auswärtigen Amtes nach dem Zweiten Weltkrieg am 15. März 1951. Da die Sicherheit in Europa womöglich konkreter in Gefahr sei als in den vergangenen 75 Jahren müsse diese "zu unserer Top-Priorität" gemacht werden, sagte Wadephul.

Zugleich plädierte der Bundesaußenminister dafür, nie zu vergessen, dass es vor allem die USA gewesen seien, die Deutschland vom Nazi-Regime befreit, die junge Bundesrepublik geprägt und die Wiedervereinigung ermöglicht hätten. Nach Wadephul wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede zur deutschen Außenpolitik halten. Steinmeier war früher selbst Außenminister./bk/DP/stw