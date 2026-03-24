Wie geht's nun weiter bei Gold?

Das am 11. März hier an dieser Stelle prognostizierte Szenario deutlich fallender Notierungen beim Goldpreis ist hervorragend aufgegangen: Die skizzierte bärische Flaggenformation im Chartbild wurde erwartungsgemäß gen Süden hin aufgelöst und zog die favorisierte „größere Verkaufswelle“ nach sich. Die Dynamik der Abwärtsbewegung mag verwundert haben, war aber aufgrund fehlender Unterstützungen im Bereich 4.500 bis 5.000 Dollar aus charttechnischer Sicht tatsächlich keine Überraschung.

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