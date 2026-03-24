Hohe Wertberichtigung

Worldline-Debakel brockt Börsenkonzern Six Verlust ein

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Worldline-Logo mit Aktienchart im Hintergrund · Quelle: piter2121 / Adobe Stock

Eine hohe Wertberichtigung auf die Beteiligung an Worldline hat dem Schweizer Börsenkonzern Six den dritten Jahresabschluss in Folge verhagelt. ‌Für 2025 wies Six einen Verlust von 313,7 Millionen Franken aus nach einem Gewinn ⁠von ⁠38,7 Millionen Franken im Jahr davor, wie das im Besitz von rund 120 Finanzinstituten stehende Unternehmen am Dienstag mitteilte. Darin sei eine Wertanpassung im Zusammenhang mit ‌der Beteiligung an dem angeschlagenen ‌französischen Zahlungsdienstleister Worldline von 560,9 Millionen Franken enthalten.

Im Tagesgeschäft lief es dagegen rund. Der ⁠Umsatz erhöhte sich um 4,7 Prozent auf 1,5 ‌Milliarden Franken, das ⁠um Transformationskosten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 22,2 Prozent auf 542,3 Millionen Franken. Dies entspreche einer Marge von 36,2 ‌Prozent. Die Ziele ⁠für die nächsten zwei ⁠Jahre blieben unverändert: Ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine Ebitda-Marge von über 40 Prozent. Der Verwaltungsrat schlage eine stabile Dividende von 5,30 Franken pro Aktie vor.

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