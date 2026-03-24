Zwischen Unsicherheit und Abwarten

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Morgen leicht schwächer. Der DAX notiert zum Handelsbeginn moderat im Minus, ebenso der Euro Stoxx 50. Auch an den US-Börsen überwiegt eine verhaltene Tendenz: Dow Jones und S&P 500 bewegen sich knapp unter ihren Vortagesniveaus, während der technologielastige Nasdaq 100 nahezu unverändert notiert. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem leichten Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht weiterhin der Nahostkonflikt. US-Präsident Donald Trump hat das Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus verlängert und angekündigt, geplante Angriffe auf iranische Energieanlagen vorerst auszusetzen. Teheran dementierte jedoch Gespräche, was die Unsicherheit an den Märkten hochhält. Die faktische Blockade einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Gas treibt die Sorgen um Inflation und Konjunktur erneut an.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei Nagarro richten sich die Blicke auf die vorläufigen Geschäftszahlen und den bestätigten Ausblick. Der IT-Dienstleister erreichte seine Umsatzziele, musste jedoch einen Rückgang des operativen Ergebnisses hinnehmen, den das Unternehmen vor allem auf Wechselkurseffekte zurückführt. Entlastend wirkt der Abschluss einer unabhängigen Untersuchung, die frühere Vorwürfe gegen das Unternehmen als unbegründet einstufte und damit einen Unsicherheitsfaktor vom Tisch räumt.

Drägerwerk sorgt mit der Vorlage endgültiger Zahlen ebenfalls für Aufmerksamkeit. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern berichtet über einen gestiegenen Jahresüberschuss und kündigt eine erneute Erhöhung der Dividende an. Damit bestätigt das Unternehmen seine operative Stärke und setzt ein Signal finanzieller Kontinuität.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Gold Bull UN13HK 38,33 3961,955516 USD 9,72 Open End DAX® Bear UN5CZW 21,03 24620,731943 Punkte 10,75 Open End DAX® Bull UG4ZBQ 11,49 21460,521231 Punkte 20,13 Open End DAX® Bear UN2Z0Y 72,62 29815,088559 Punkte 3,09 Open End Nvidia Corp. Bear UG8KWS 4,00 222,246852 USD 3,78 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand:24.03.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Cap Omega Letzter Bewertungstag United Internet AG Call UN021T 0,75 38,00 EUR – 6,66 16.09.2026 DAX® Put UN0JCZ 6,02 22500,00 Punkte – 37,49 18.12.2026 Amazon.com Inc. Call HD5AFP 4,66 160,00 USD – 42,96 17.06.2026 DAX® Call UG9YZB 2,42 27300,00 Punkte – 13,62 18.12.2026 DAX® Call UG9YZA 2,53 27200,00 Punkte – 13,42 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UN62V6 11,03 23408,988667 Punkte -30 Open End DAX® Long UN62V5 6,63 21898,731333 Punkte 30 Open End Tesla Inc. Long UG6WQ6 1,47 20391,421298 Punkte 10 Open End DAX® Long HD6QGB 6,81 18881,08357 Punkte 6 Open End DAX® Short UG611R 1,31 24163,541698 Punkte -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2026; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!