W​e​r​b​u​n​g von
UniCredit Bank GmbH

Zwischen Unsicherheit und Abwarten

UniCredit · Uhr
Artikel teilen:

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Morgen leicht schwächer. Der DAX notiert zum Handelsbeginn moderat im Minus, ebenso der Euro Stoxx 50. Auch an den US-Börsen überwiegt eine verhaltene Tendenz: Dow Jones und S&P 500 bewegen sich knapp unter ihren Vortagesniveaus, während der technologielastige Nasdaq 100 nahezu unverändert notiert. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem leichten Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht weiterhin der Nahostkonflikt. US-Präsident Donald Trump hat das Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus verlängert und angekündigt, geplante Angriffe auf iranische Energieanlagen vorerst auszusetzen. Teheran dementierte jedoch Gespräche, was die Unsicherheit an den Märkten hochhält. Die faktische Blockade einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Gas treibt die Sorgen um Inflation und Konjunktur erneut an.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei Nagarro richten sich die Blicke auf die vorläufigen Geschäftszahlen und den bestätigten Ausblick. Der IT-Dienstleister erreichte seine Umsatzziele, musste jedoch einen Rückgang des operativen Ergebnisses hinnehmen, den das Unternehmen vor allem auf Wechselkurseffekte zurückführt. Entlastend wirkt der Abschluss einer unabhängigen Untersuchung, die frühere Vorwürfe gegen das Unternehmen als unbegründet einstufte und damit einen Unsicherheitsfaktor vom Tisch räumt.

Drägerwerk sorgt mit der Vorlage endgültiger Zahlen ebenfalls für Aufmerksamkeit. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern berichtet über einen gestiegenen Jahresüberschuss und kündigt eine erneute Erhöhung der Dividende an. Damit bestätigt das Unternehmen seine operative Stärke und setzt ein Signal finanzieller Kontinuität.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Gold Bull UN13HK 38,33 3961,955516 USD 9,72 Open End
DAX® Bear UN5CZW 21,03 24620,731943 Punkte 10,75 Open End
DAX® Bull UG4ZBQ 11,49 21460,521231 Punkte 20,13 Open End
DAX® Bear UN2Z0Y 72,62 29815,088559 Punkte 3,09 Open End
Nvidia Corp. Bear UG8KWS 4,00 222,246852 USD 3,78 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand:24.03.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Cap Omega Letzter Bewertungstag
United Internet AG Call UN021T 0,75 38,00 EUR 6,66 16.09.2026
DAX® Put UN0JCZ 6,02 22500,00 Punkte 37,49 18.12.2026
Amazon.com Inc. Call HD5AFP 4,66 160,00 USD 42,96 17.06.2026
DAX® Call UG9YZB 2,42 27300,00 Punkte 13,62 18.12.2026
DAX® Call UG9YZA 2,53 27200,00 Punkte 13,42 18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Short UN62V6 11,03 23408,988667 Punkte -30 Open End
DAX® Long UN62V5 6,63 21898,731333 Punkte 30 Open End
Tesla Inc. Long UG6WQ6 1,47 20391,421298 Punkte 10 Open End
DAX® Long HD6QGB 6,81 18881,08357 Punkte 6 Open End
DAX® Short UG611R 1,31 24163,541698 Punkte -15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2026; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätgestern, 10:41 Uhr · onvista
Fürs Absichern ist es längst zu spät
Dax steigt um 1.500 Punkte
Trump will Angriffe auf Energie-Infrastruktur aussetzengestern, 11:31 Uhr · onvista
Trump will Angriffe auf Energie-Infrastruktur aussetzen
Vorbörse 24.03.2026
Erneuter Rückschlag erwartetheute, 07:14 Uhr · onvista
Erneuter Rückschlag erwartet
Heute zeitweise acht Prozent im Minus
„Gold schwankt von einem ins andere Extrem“gestern, 15:00 Uhr · onvista
„Gold schwankt von einem ins andere Extrem“
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätgestern, 10:41 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
Alle Premium-News