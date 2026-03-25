Achtung: mögliche Bärenflagge!

Die lange Aufwärtsphase der Renk-Aktie droht zu kippen. Schließlich bewegt sich der Rüstungskonzern seit rund einem Jahr nur noch seitwärts. Von seinen Hochständen bei 86/90 EUR hat er sich ohnehin schon recht weit entfernt und auch der Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 61,97 EUR) hat mittlerweile nach Süden gedreht. Eine entscheidende Rolle könnte nun die zuletzt ausgeprägte Bärenflagge (untere Begrenzung akt. bei 50,86 EUR) spielen. D. h. eine Auflösung dieses Konsolidierungsmusters würde vermutlich einen neuen Abgabedruck entfachen, denn dann gewinnt auch wieder die Topformation der letzten Monate die Oberhand. Im Ausbruchsfall definiert das 2025er-Tief bei 41,17 EUR einen ersten Rückzugsbereich, ehe danach das alte Allzeithoch bei knapp 40 EUR wieder in den Mittelpunkt rückt. Auf der Oberseite müsste die Renk-Aktie andererseits zumindest die o. g. 38-Wochen-Linie zurückerobern, um den größten Druck von dem Rüstungstitel zu nehmen. Aufgrund der gestiegenen Volatilität bieten Anlagezertifikate derzeit attraktive Produktkonditionen.

RENK (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RENK

Quelle: LSEG, tradesignal²

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