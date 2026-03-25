

EQS-Media / 25.03.2026 / 19:30 CET/CEST



AIXTRON erweitert globale Präsenz mit einem neuen Werk in Malaysia

Herzogenrath, 25. März 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, macht einen wichtigen Schritt zur Stärkung seiner globalen Wettbewerbsfähigkeit. Das Unternehmen hat beschlossen, eine neue Produktionsstätte in Malaysia zu errichten, um das schnell wachsende Ökosystem für Halbleiterausrüstung in Südostasien zu erschließen.

Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit

AIXTRON plant, einen Teil seiner 100/150/200-mm-Produkte im neuen Werk in der Region Penang herzustellen, vor allem für Kunden in Asien. Der neue Standort wird die Bereiche Montage und Test, Engineering-Support sowie lokale Einkaufsaktivitäten vor Ort umfassen. Dies ermöglicht die lokale Montage einiger AIXTRON-Produkte sowie die Beschaffung vieler Teile aus der lokalen Lieferkette von Modul- und Komponentenherstellern. Das modulare Fabrikdesign ermöglicht eine zukünftige Erweiterung mit geringem zusätzlichen Investitionsaufwand. Mit dem Werk in Malaysia unternimmt AIXTRON einen großen Schritt, um eines der führenden Ökosysteme der Halbleiterausrüstungsindustrie zu erschließen, und folgt damit anderen führenden globalen Halbleiterausrüstern beim Ausbau ihrer weltweiten Präsenz.

Dato‘ Loo Lee Lian, Chief Executive Officer von InvestPenang, zeigte sich begeistert über die Expansion des Unternehmens nach Malaysia und erklärte: „Die Entscheidung von AIXTRON, ein neues Werk in Penang zu errichten, unterstreicht den wachsenden Ruf unserer Region als erstklassiger Standort für Investitionen in Spitzentechnologie. Dieses neue Werk unterstreicht die Attraktivität Penangs als strategischer Standort für Innovation und Fertigung und spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in unsere hochqualifizierten Arbeitskräfte und das günstige Geschäftsumfeld wider.“

„Mit diesem Schritt implementiert AIXTRON eine Best-Practice-Strategie der globalen Halbleiterzulieferindustrie und nutzt das hervorragend entwickelte Ökosystem vor Ort. Insgesamt bedeutet das einen klaren Wachstumsschritt für uns und stärkt unsere Position im asiatischen Markt. Wir bekennen uns weiterhin zu unseren europäischen Standorten in Herzogenrath (Deutschland) und Cambridge (Großbritannien). Beide Standorte sind zentrale Säulen für Forschung, Entwicklung und auch Produktion, insbesondere aufgrund der vielen starken und spezialisierten Zulieferer. Das Werk in Malaysia ergänzt die Stärken der bestehenden Standorte und ermöglicht es, „das Beste aus beiden Welten“ zu nutzen, indem es den Zugang zur Lieferkette in Südostasien eröffnet. In Europa ist infolgedessen kein Personalabbau geplant“, sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

Finanzdaten für 2026 unverändert // EUR 40 Mio. Investitionsausgaben für das neue Werk

Die Investitionsausgaben für den neuen Standort werden auf rund EUR 40 Mio. geschätzt, die im zweiten Halbjahr 2026 und im ersten Halbjahr 2027 getätigt werden sollen. Dieses Werk soll im Frühjahr 2027 den Betrieb aufnehmen, wobei die ersten Auslieferungen für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet werden. Die für 2026 erwarteten Anlaufkosten im Zusammenhang mit der Produktionsvorbereitung haben keinen Einfluss auf die Prognose 2026.

Ansprechpartner

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und -‑umwandlung, Kommunikation, Signal‑ und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

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Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE

Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AIXTRON SE Dornkaulstraße 2 52134 Herzogenrath Deutschland Telefon: +49 (2407) 9030-0 Fax: +49 (2407) 9030-445 E-Mail: invest@aixtron.com Internet: www.aixtron.com ISIN: DE000A0WMPJ6 WKN: A0WMPJ Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Nasdaq OTC EQS News ID: 2297940

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