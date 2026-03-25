Aixtron plant neues Werk in Malaysia

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron baut ein neues Werk in Malaysia. Mit dem neuen Standort in Penang will das Unternehmen das schnell wachsende Ökosystem für Halbleiterausrüstung in Südostasien erschließen, wie es am Mittwochabend in Herzogenrath mitteilte. Für 2026 und 2027 plant Aixtron dafür Investitionen von rund 40 Millionen Euro. In Penang sollen Montage, Testaktivitäten, Engineering-Unterstützung und Einkaufskapazitäten aufgebaut werden.

Die europäischen Aixtron-Standorte in Herzogenrath (Deutschland) und Cambridge (Großbritannien) sollen den Angaben zufolge zentrale Entwicklungs- und Produktionsstandorte bleiben. Die ersten Anlagen aus Malaysia will Aixtron Ende 2027 ausliefern. Die für 2026 erwarteten Anlaufkosten sollen die Geschäftsprognosen für das laufende Jahr nicht beeinflussen./stw/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aixtron

Das könnte dich auch interessieren

Bis zu 14 Milliarden Dollar Erlös
SK Hynix plant US-Zweitnotizheute, 07:35 Uhr · Reuters
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
KI-Boom: Warum Energieversorger & REITs die wahren Gewinner sein könnten
g​n​u​b​r​e​W
23. März · Börse Stuttgart
KI-Boom: Warum Energieversorger & REITs die wahren Gewinner sein könnten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News