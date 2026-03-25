Aktien Europa: Gewinne - Hoffnung auf Verhandlungen im Iran-Krieg

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt. Sie reagierten damit auf Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg. Die US-Regierung hatte den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Irans Militärführung wies Berichte über Verhandlungen allerdings zurück. Trotzdem reichten die Meldungen, den Ölpreis merklich zu drücken.

Der EuroStoxx 50 kletterte am Mittag um 1,52 Prozent auf 5665,93 Punkte. Der Schweizer SMI zog ähnlich stark um 1,58 Prozent auf 12.713,45 Zähler an, während der britische FTSE 100 um 1,18 Prozent auf 10.082,31 Punkte stieg.

Marktteilnehmer äußerten sich unterdessen zurückhaltend. "Trotz der angeblichen Verhandlungen werden die Kampfhandlungen fortgesetzt", stellte Chefmarktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets fest. "Der iranische Widerstand wurde offensichtlich unterschätzt, wie auch die Ausweitung des Konfliktes auf die Golfstaaten." Daher könne bestenfalls von einer temporären Beruhigung der Märkte die Rede sein.

Die Entwicklung der Einzelsektoren spiegelte die Entspannung wider. Technologiewerte erholten sich von den Vortagsverlusten, wobei das Schwergewicht ASML , das um 1,7 Prozent zulegte, von den guten Vorgaben aus Asien profitierte.

Zu den Gewinnern gehörten auch die deutlich gefallenen Reise- und Freizeitwerte. Air France-KLM zogen um 3,3 Prozent an, IAG um 1,7 Prozent. Die ebenfalls stark energiepreisabhängigen Baustoffwerte legten gleichfalls deutlich zu. Saint-Gobain gewannen 2,6 Prozent, Holcim 1,9 Prozent.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die defensiven Sektoren, allen voran die Telekomwerte. Swisscom verloren knapp ein Prozent, kommen aber immer noch auf ein Plus von über 20 Prozent seit Jahresbeginn.

Unter den kleineren Titeln waren DocMorris mit über sechs Prozent Aufschlag gefragt. Hier fordert Großaktionär CEPD einen Umbau des Verwaltungsrats./mf/nas