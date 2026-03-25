Wall Street

Neuer Erholungsversuch mit 15-Punkte-Plan für Iran

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

Erneute Hoffnungen auf einen Ausweg aus dem Iran-Krieg haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Im frühen Handel zog der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,69 Prozent auf 46.443 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,62 Prozent auf 6.597 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, gewann 0,70 Prozent auf 24.170 Punkte.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump unterbreitete den Machthabern in Teheran offenbar einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Kriegs. In dieser Woche seien zwischen beiden Konfliktparteien bereits zweimal Vorschläge übermittelt worden, hieß es aus pakistanischen Sicherheitskreisen. Irans Militärführung wies unterdessen Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Krieges zurück.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
Dow Jones
S
S&P 500
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
Dow
NASDAQ
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividenden
Heute zeitweise acht Prozent im Minus
„Gold schwankt von einem ins andere Extrem“23. März · onvista
„Gold schwankt von einem ins andere Extrem“
Dax Tagesrückblick 24.03.2026
Leitindex setzt Abwärtstrend fort – SAP ist Tagesverlierergestern, 16:56 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News