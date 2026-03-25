Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu

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WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit deutlichen Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX ging mit einem Plus von 2,58 Prozent auf 5.404,63 Punkte aus dem Tag. Mit der Hoffnung auf Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Krieges legten die Aktienkurse europaweit klar aufwärts.

Die internationalen Finanzmärkte werden weiterhin von den Schlagzeilen zum Nahost-Krieg stark beeinflusst, schrieben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Tageskommentar. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen Plan mit 15 Punkten zur Beendigung des Iran-Krieges unterbreitet. Irans Militärführung hatte jedoch Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Kriegs zurückgewiesen und scharf gegen die US-Regierung ausgeteilt.

Am österreichischen Aktienmarkt rückte FACC den endgültigen Jahreszahlen von 2025 in den Fokus. Die Aktie des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers verlor 0,2 Prozent. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von der wachsenden Luftfahrtbranche profitiert. Die Analysten der Erste Group schrieben von starken Ergebnissen und lobten vor allem die Entwicklung der Nettoverschuldung.

Eine Kursrally gab es im Technologiebereich bei AT&S zu sehen. Die Aktien des Leiterplattenherstellers legten um mehr als elf Prozent zu. Europaweit gehörten die Techwerte zu den stärksten Sektoren.

Hinter AT&S gewannen Lenzing sechs Prozent an Wert. Frequentis gewannen 5,4 Prozent. Stark entwickelten sich auch die Aktien der Versicherer: Die Papiere von Uniqa legten um 3,7 Prozent und die von VIG um 3,8 Prozent zu. Die Titel des Anlagenbauers Andritz zogen um 4,0 Prozent an.

Die schwergewichteten österreichischen Banken legten ebenfalls klar zu: Bawag verteuerten sich um 2,7 Prozent, Erste Group gewannen 3,7 Prozent, die Raiffeisen Bank International drei Prozent.

Die Anteilsscheine des Versorgers Verbund traten bei 64,35 Euro auf der Stelle. Die Analysten der UBS hatten ihre Verkaufsempfehlung "Sell" bestätigt und ihr Kursziel bei 55,00 Euro belassen./ste/spa/APA/stw

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
A
ATX
Raiffeisen
BAWAG Group
Erste Group Bank
Andritz
Vienna Insurance Group

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