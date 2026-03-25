ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für 1&1 auf 30 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 31 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes mache gute Fortschritte, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sollte dieser gelingen, bestehe langfristiges Aufwärtspotenzial. Doch auch in diesem Jahr sei das Profil von Chancen und Risiken nach einigen Anpassungen an seinen operativen Gewinn- und Investitionsannahmen günstig. Er sieht in dem Unternehmen auch weiterhin einen glaubwürdigen Kandidaten für eine Übernahme./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:50 / GMT

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