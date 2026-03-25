ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Lars Vom-Cleff attestierte dem Schmierstoffhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine "ruhige Fahrt in stürmischem Gewässer". In einem schwierigen Marktumfeld sei die Nachfrage verhalten gewesen und auch der starke Euro wirke negativ. Dennoch habe Fuchs in allen drei Regionen positive Ergebnisse geliefert./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Fuchs
Fuchs (Vorzugsaktien)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?gestern, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendengestern, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News