ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Lars Vom-Cleff attestierte dem Schmierstoffhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine "ruhige Fahrt in stürmischem Gewässer". In einem schwierigen Marktumfeld sei die Nachfrage verhalten gewesen und auch der starke Euro wirke negativ. Dennoch habe Fuchs in allen drei Regionen positive Ergebnisse geliefert./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
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