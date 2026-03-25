ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Nemetschek auf 'Halten' - Fairer Wert 70 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Nemetschek von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 85 auf 70 Euro gesenkt. Der Spezialist für Bausoftware bleibe strategisch und operativ in der Erfolgsspur und habe einen soliden Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das signifikant verringerte Bewertungsniveau impliziere ein deutliches "De-Risking"./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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